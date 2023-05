La entrevista se alarga hasta las tres de la tarde y ese día, como casi todos desde hace un mes, no tiene tiempo para comer. Pero no se queja. Se limita a pedir un tinto de verano y unos frutos secos y cuando la periodista le hace notar una cierta pérdida de peso dice sin más: "Llevo cerca de cien actos realizados y casi quince mil kilómetros recorridos. Este ritmo frenético es la mejor forma de hacer una dieta perfecta".

Durante el encuentro no hay preguntas sin respuesta. Eso sí, se acuerda actualizarla si es necesario durante la campaña, dada la trepidante actualidad. Al final, sin embargo, no es posible conocer su opinión ni sobre la compra de votos en la que están involucrados algunos socialistas, ni en torno a la implicación del número tres de Andalucía en el presunto secuestro de una compañera. "Está en pleno mitin y no tenemos nada que ver con eso", comentaban anoche sus colaboradores más cercanos.

En los mítines todos le llaman "Emiliano" a secas y el número de selfis que le reclaman es imposible de contar y de resistir para el común de los mortales. Le besan, le aplauden, no le dejan terminar las frases y él se deja querer, interactúa desde el escenario, gasta bromas, habla de su familia (lo que le ha ocasionado algún disgusto), pero sobre todo lanza dardos envenenados e inmisericordes contra sus adversarios.

Emiliano García Page (Toledo, 1968) tiene la soltura propia del animal político que lleva "la política en las venas" y ha hecho de la cosa pública una especie de sacerdocio laico con una entrega sin límites. Es un socialista "pata negra". "Soy un socialdemócrata sin aditivos", suele decir.

Licenciado en Derecho y con amplia experiencia tanto a nivel orgánico (secretario general de los socialistas de Castilla-La Mancha) como institucional (concejal, consejero de varios departamentos, vicepresidente y presidente del gobierno autónomo, alcalde y senador), lo que le aporta un perfil acorde a su fama de último mohicano, el barón antisanchista por excelencia.

Emiliano García-Page y Esther Esteban posan tras la entrevista. Javier Longobardo

Todas las quinielas le sitúan como ganador el domingo, pero volver a ser el inquilino del Palacio de Fuensalida se le puede complicar si a PP y Vox le salen las cuentas. Tal vez por eso ni baja la guardia ni se despista un instante: "Si suma la derecha sería terrorífico, solo habría inestabilidad", sentencia.

¿García-Page va a suceder a Emiliano o no? porque según señalan las últimas encuestas la alternancia es posible en el palacio de Fuensalida…

Aspiro a revalidar como presidente de Castilla-La Mancha, para lo que necesito mayoría absoluta. Evidentemente, las elecciones sabes cómo empiezan pero nunca cómo acaban. No voy de sobrado, llevo toda la campaña diciendo que necesito a todo el mundo. Además, los ciudadanos tienen que saber que su voto o es útil para el PSOE o es útil para el PP y para Vox porque los otros partidos no van a sacar escaños.

Vamos, que está apelando al voto útil de Podemos ¿o también al de Ciudadanos, o incluso al del PP?

Apelo al voto útil de todos, porque lo necesito, y quien diga que no lo hace miente. Soy consciente de que hay muchos ciudadanos del ámbito del PP, o del espacio más conservador, que no comulgan para nada con los dirigentes actuales. Y estoy convencido de que voy a recibir votos que no sólo proceden del PSOE o de Podemos, sino también del PP y Ciudadanos. Siempre se pone por delante a las personas de los partidos políticos.

¿Les ha sido útil incorporar a líderes de Ciudadanos en la campaña? ¿Si gana habrá consejeros procedentes de ese partido?

Los cargos que yo designe no van a depender de su carné del PSOE. Nombraré puestos en función de su capacidad. Es verdad que ningún dirigente de Ciudadanos me ha pedido absolutamente nada. Han decidido apoyarnos por responsabilidad, y para evitar una alternativa del PP y Vox. Yo voy a gobernar para todos. A mí me importa más la gente que las siglas.

¿El efecto Feijóo y el desgaste de Pedro Sánchez pueden dar el gobierno a Paco Núñez o usted doblará el pulso a las encuestas?

Decir que voy a doblar el pulso a las encuestas no sería nada novedoso, porque siempre lo he hecho. Si compara a Núñez Feijóo con Paco Núñez sacará conclusiones. En este país la gente sabe latín a la hora de emitir su voto. Hace cuatro años las encuestas me daban el 28% y nos fuimos al 44%. La mayoría de los sondeos no se hacen para reflejar lo que piensa la gente, sino para inducir el voto.

Emiliano García-Page durante la entrevista con EL ESPAÑOL- El Digital de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Me dijo hace poco que a Paco Núñez le respetaba más usted que los suyos. ¿Han cambiado las tornas tras esta campaña de su adversario a nivel autonómico y nacional?

Núñez ha hecho una campaña de supervivencia. Yo no tengo miedo a lo que me pueda pasar ni dentro de mi partido ni fuera aunque no ganara. A mí eso no me preocupa, pero algunos como Núñez tiemblan por su propio futuro el día después.

"Cuando acabe la legislatura, que empieza el 28-M, la mayoría de los candidatos no estarán en el candelero"

¿Cree que si Núñez pierde desaparece políticamente?

No lo creo yo. Hay muchos en el PP que tienen clarísimo ese escenario. Yo he discrepado de compañeros míos, todos saben las diferencias que tengo con Sánchez, pero me siento respaldado al 100% a nivel autonómico. Ese no es el caso de los dirigentes de otros partidos. Cuando termine la próxima legislatura la mayoría de los que se presentan a estas elecciones en Castilla-La Mancha no estarán en el candelero.

¿Su buena sintonía con Feijóo le ha beneficiado a usted y ha perjudicado a su adversario o a la inversa?

No sé si la relación con Feijóo me beneficia o no, pero el simple hecho de que ahora sea el presidente del PP no supone que me desdiga de mis opiniones. Ni cambio de opinión todas las semanas ni tampoco de principios. Entiendo que Feijóo tiene que pedir el voto para los suyos, pero yo sería un mentecato si llevara al terreno personal un escenario de dialéctica política.

¿Qué le parece la opción de que gobierne la lista más votada, como planteó Feijóo en ayuntamientos y diputaciones? ¿Y en comunidades autónomas?

Eso pone en jaque toda la estrategia que ha llevado durante estos cuatro años Núñez. De todos los dirigentes del PP de España, el único que realmente dijo que había que llegar a un acuerdo con Vox, antes incluso de las elecciones fue él. No oculta que, aunque no sea el partido más votado, está dispuesto a gobernar con Vox. En Castilla-La Mancha lo que está en juego es el retorno de Cospedal en 'versión ganga' con Núñez y Vox o continuar con una opción política como la que yo defiendo.

Pues ellos dicen que usted gobernando con Podemos blanqueó un gobierno con Vox…

Me niego a comparar a Vox con Podemos. No me gusta ningún extremo, pero no voy a confundir quienes se mueven en el ámbito democrático con quienes se sentirían cómodos fuera de una democracia.

"Un gobierno del PP y Vox en Castilla-La Mancha sería terrorífico, sólo habría inestabilidad e incertidumbre"

¿Qué cambiaría en su tierra si hay alternancia?

Mire, aunque Núñez y Vox no hicieran tanto daño como hizo Cospedal, con que sólo hicieran la mitad, ya sería terrorífico. Aquí hay una realidad de estabilidad, solvencia y previsibilidad. Y de gobernar el PP y Vox sólo habría inestabilidad e incertidumbre.

Dígame, ¿si gobierna agotará la legislatura o podría dar el salto a la política nacional y preparar la sucesión?

Emiliano García-Page, candidato del PSOE a la Junta de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Si se complican las cosas y Sánchez pierde las próximas elecciones, ¿usted no optará a suceder al actual secretario general?

No tengo ninguna aspiración nacional. Tengo cubiertas incluso las vanidades personales. El escenario madrileño ahora mismo es muy cambiante, deslizante y muy esquizofrénico políticamente hablando. No sabría decir qué puede pasar en las generales, ni tampoco si se abriría un periodo de sucesión inminente en el caso de una derrota total de Pedro Sánchez. En el PSOE han pasado cosas que a nadie se nos hubiera ocurrido que pasaran hace 10 años.

"Me veo en Fuensalida o fuera de Fuensalida, pero en Castilla-La Mancha"

¿De verdad ya no aspira a ser presidente del gobierno de España ni a presentarse como diputado? O incluso si hay un cambio de liderazgo, ¿se ve de ministro como hizo Bono?

Yo me veo en Fuensalida o fuera de Fuensalida, pero en Castilla-La Mancha. Ser presidente de Castilla-La Mancha es mucho más importante que ser ministro.

Pero no más que ser presidente del Gobierno, ¿no?; ¿ese recorrido a Moncloa no lo quiere hacer?

Como le digo, sólo daría un paso a la política nacional si alguien pusiera en jaque a España.

"Con los asesinos de ETA no hay que ir ni a la vuelta de la esquina. Yo nunca he tenido un silencio cómplice"

Nadie hubiera previsto hace diez años, por ejemplo, llegar a acuerdos con Bildu. ¿Cuánto daño les ha hecho a los barones el silencio del Gobierno tras conocerse que se han presentado terroristas a las elecciones y varios de ellos con delitos de sangre?

Ya he dicho que con los asesinos de ETA no hay que ir ni a la vuelta de la esquina. Yo nunca he tenido un silencio cómplice, siempre he levantado y levantaré la voz contra los independentistas que quieren todo tipo de privilegios. Y si han utilizado pistolas para conseguirlo con más motivo. No me siento aludido cuando hablan de equidistancia.

Emiliano García-Page posa durante la entrevista con EL ESPAÑOL-El Digital de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

¿Y si se planteara su sucesión, hay cantera? No sé si nombres como Isabel Rodríguez, Milagros Tolón, Sergio Gutiérrez o José Manuel Caballero entrarían en la puja...

La ventaja de llevar tantos años haciendo equipos, con Bono, José María Barreda y ahora conmigo, es que hay infinidad de cantera, de gente preparada. Es bueno que los partidos tengan muchas posibilidades de sucesión. No tenerlas es dramático. Pero tengo claro que yo no voy a pintar absolutamente nada cuando se plantee. Conociendo el metabolismo de mi partido, mi capacidad de influencia cuando ya no esté en el poder será ninguna. Cuando dejas de mandar lo haces con todas las consecuencias.

¿Milagros Tolón, si es alcaldesa, podrá imitar su trayectoria y dar el salto a la Junta?

La mayoría de los alcaldes que tenemos en la región van a revalidar su mandato, y Mila también. Tenemos mucha gente con capacidad para estar en el puesto que se decida en cada caso. Aquí no damos dedazos, tomamos decisiones como partido, y la unidad es clave a la hora de las sustituciones. Nadie se puede proclamar sucesor de nadie. Hay primarias y congresos para elegir a los líderes.

"Es indecente y miserable que vayan con camiones con mi imagen junto a la de Otegi. Esa campaña repugnante se les volverá en contra"

Dígame, ¿ha habido juego sucio en esta campaña electoral? porque se inició con las famosas dietas de Paco Núñez y luego siguió con los camiones con su cara y la de Otegi, etc.

El PP no sólo ha practicado el juego sucio durante la campaña, lo lleva haciendo toda la legislatura. Si hubiera sido yo quien cobro dietas además de tener coche oficial y presento viajes ficticios seguramente ya estaría ante los tribunales de justicia por falsificación de documentos públicos.

En cuanto a los insultos personales que he recibido, definen lo desesperados que están. Al final se han quitado la careta. Es indecente y miserable que vayan con camiones con mi imagen junto a la de Otegi. Esa campaña repugnante se les volverá en contra.

¿Bruselas le ha dado a usted la razón obligando al Gobierno a endurecer las penas por malversación que ellos cambiaron para favorecer a sus socios?

Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de la Unión Europea: la malversación, del tipo que sea, es corrupción. Y no puedo dejar de criticar que se hayan reducido las penas a los corruptos y se haya hecho de acuerdo con ellos. Esto no tiene nada que ver con los principios del PSOE, aunque lo haya hecho mi Gobierno.

"El debate de las próximas elecciones generales puede ser dramático para este país"

La ley del sí es sí, los indultos, rebajar los delitos de sedición y malversación, la ley de la vivienda… ¿Se ha pagado un precio demasiado alto por mantener a Podemos, ERC, Bildu y otros como socios?

A mí el pacto con los radicales me parece negativo. Pero no es lo mismo pactar con unos grupos que con otros. Lo peor de pactar con el independentismo catalán no es coincidir o no en la política de vivienda, o en la fiscal, lo peor es cambiar apoyos parlamentarios por cuestiones de soberanía. Esas son palabras mayores.

El debate de las próximas elecciones generales puede ser dramático para este país: elegir entre que el apoyo sea el de Vox por un lado o el de Bildu y los independentistas por otro. Cualquiera de las dos fórmulas es terrible.

Esto es así porque los dos partidos mayoritarios han tirado la toalla y asumen que no van a tener mayoría suficiente. Habrá que reflexionar seriamente en este país para buscar fórmulas y que no sean las minorías quienes decidan de cuestiones importantísimas para la democracia.

Emiliano García-Page durante la entrevista. Javier Longobardo

Pues a usted por decir estas cosas personajes como Pablo Iglesias, Otegi o Rufián le han llamado fascista y cosas peores. ¿Cuánto duelen esos insultos?

A mí, recibir insultos de Otegi o de Rufián, me da igual. No me gustan los insultos, pero viniendo de ellos ni me suponen un problema, ni me sirven para ponerme medallas. Utilizo lo que piensan Otegi o Rufián para hacer exactamente lo contrario. Yo no les sigo la corriente, y eso les saca de quicio. Ellos en vez de argumentar me insultan.

Oiga, ¿que hayan elaborado una ley propia de vivienda significa que no aplicarán la del Gobierno?

Nosotros tenemos nuestra propia ley de vivienda. Las leyes no arreglan el problema de la vivienda, facilitan el mercado, y para eso se necesita la colaboración con el sector privado. Aquí hemos llegado a un acuerdo con los contratistas para poner en marcha 10.000 inmuebles, llegando a financiar hasta 50.000 euros por casa.

En la próxima legislatura llegaremos hasta las 300.000 viviendas, que se construirán allá donde se necesiten. Además, hemos propiciado muchas medidas para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. Vamos a financiar el 20% de las hipotecas a quienes no reciben una financiación de los bancos del 100%.

Vamos, que la situación económica de Castilla-La Mancha es boyante…

Bueno, somos la única región de España que ha alcanzado ya un nivel de Producto Interior Bruto y de renta equiparable al que había antes de la pandemia, y eso es muy positivo. Puedo decir que en estos 4 años somos la región que más ha reducido el paro y tenemos cifras récord de creación de empleo.

Queda mucho por hacer, pero estamos trabajando para que el futuro sea estable. Estamos construyendo una región que es el ejemplo de lo que querían los constituyentes en el 78, porque no queremos ser más, pero tampoco menos que ninguna otra región. Yo soy fiel a mis ideas, pero en un espacio de moderación, y sin frentismo, y eso también es una forma de progreso.

"En la próxima legislatura se podrán crear 100.000 puestos de trabajo. Tenemos cifras récords de creación de empleo"

Mójese, ¿cuántos puestos de trabajo se crearán en Castilla-La Mancha en la próxima legislatura?

En la legislatura que termina se han creado más de 100.000 puesto de trabajo, y al ritmo que vamos en la próxima se podrán crear otros 100.000.

Usted se ha comprometido a crear 12.000 nuevos empleos públicos, de los cuales 5.000 son para sanidad y 4.000 para educación. ¿Es una forma de garantizarse el voto cautivo?

La gente a la hora de votar sabe latín y vota lo que más le interesa. Eso del voto cautivo es una leyenda urbana que no tiene sentido. Al final los ciudadanos saben que depende de a quién votan se juegan muchas cosas: la sanidad, la educación, el empleo. Y por eso votan lo que más les conviene. Nosotros hemos consolidado el estado del bienestar. Invertimos 3,5 millones de euros más al día que el gobierno anterior en sanidad. El presupuesto de educación ha crecido un 61%, y hemos pasado de ser en 2015 la tercera región por la cola en dependencia a ser la segunda de España que mejor lo aplica.

Pues señalar con el dedo acusador a empresas que crean empleo como Mercadona, Iberdrola, Inditex, etc. no es la mejor manera de animar al emprendimiento…

Yo respondo por lo que hago, no por lo que hace el Gobierno de España. Y nosotros en Castilla-La Mancha hemos hecho todo lo contrario. Somos la Comunidad Autónoma que encabeza el ranquin de confianza empresarial en toda España. También hemos creado una red importante de ayudas para los autónomos. Estamos planteando un bono para las pequeñas, medianas empresas y autónomos de 30.000 euros, para que hagan un esfuerzo de modernización y de digitalización. Ha sido y es prioritario para mi gobierno aprovechar los fondos europeos para la adaptación de nuestro modelo económico a la digitalización y las tecnologías, porque eso es un margen de competitividad a medio y largo plazo.

Emiliano García-Page posa durante la entrevista con EL ESPAÑOL-El Digital de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Usted ha reconocido que en su partido chirría su buena relación con Isabel Ayuso. ¿Eso simplifica el llamado efecto frontera entre comunidades vecinas?

Hay demasiada neurosis política de la M-30 para dentro. Para mí Ayuso no es ni el problema ni la solución, tenemos una buena y cordial relación institucional. Ni ella está en mi diana ni me voy a prestar a que me usen para atacarla. Los que tengan que pelearse en Madrid que se peleen, nosotros no estamos para hacerle la oposición a otros presidentes autonómicos, y eso lo llevo a rajatabla.

Madrid necesita mucho de Castilla-La Mancha, porque vamos a ser la gran despensa energética. Hay muchas empresas que no encuentran, no sólo mano de obra sino suelo, y necesitan de provincias limítrofes de Toledo, Cuenca y Guadalajara. El efecto frontera puede tener problemas, pero nosotros lo minimizamos. Tenemos acuerdos de transporte, de infraestructuras y una relación normalizada en la que en el futuro tendrá que participar el Estado.

¿Cuando se refiere a infraestructuras está hablando por ejemplo de la A-42, que se ha convertido en un punto negro, dado el crecimiento de toda la zona de La Sagra?

Esas son competencias del Estado. En la A-42 no sólo habrá que plantearse un tercer carril, sino que propondremos para la próxima legislatura que la AP-41, que ha sido un desastre y una ruina, se libere. Tenemos infraestructuras que se pueden liberar y ponerlas al servicio de la gente. Las pagamos todos y todos las debemos de disfrutar.

"Tengo una buena relación con Isabel Díaz Ayuso. Ni está en mi diana ni me voy a prestar a que me usen para atacarla"

¿Su generación va a ver el final del trasvase Tajo-Segura?

El trasvase Tajo-Segura tiene los años contados y hay que ponerle fecha de caducidad. Yo desde luego voy a ver su final. El problema no está en el agua de consumo, sino en la gestión agraria, y por tanto en el regadío.

Castilla-La Mancha pertenece a la España seca, y es dramático que el único trasvase que hay en nuestro país, que lo hizo Franco, sea de la España seca a la España seca, en vez de la España húmeda a la España seca. El Tajo era el único río de Europa que no tenía un caudal mínimo, lo cual era intolerable, y nosotros hemos conseguido en estos últimos cuatro años más que en cuarenta con los últimos recortes del trasvase.

Pues eso dígaselo a Ximo Puig que está que trina porque el Supremo no ha suspendido el caudal ecológico establecido por el Gobierno…

Él hace lo que tiene que hacer: defender su región, pero Ximo Puig ha conseguido una megafactoría industrial en Sagunto, que se va a instalar allí porque tiene garantizada el agua del mar para la desalación ¡Ya me gustaría a mí tenerla! Dentro de 10 años el regadío en el Levante será más de agua desalada que del Tajo. Y en eso no hay vuelta de hoja.

"Yolanda Díaz es la mejor decisión que ha tomado Pablo Iglesias, y la que ahora más le disgusta"

Una curiosidad, ¿cómo ve la bronca política entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias? ¿Quién sobrevivirá de ellos?

Yolanda Díaz es la mejor decisión que ha tomado Pablo Iglesias. No solo es buena, sino magnífica porque es la que ahora mismo más le disgusta a Iglesias. Los motivos por los que Yolanda Díaz cae bien a mucha gente son los mismos por los que Iglesias se está arrepintiendo de haberla propuesto. Podrán llegar a un acuerdo, pero será más de forma que de fondo, porque hay una brecha estructural. Son dos formas de entender la política.

¿Cuál será su primera medida como presidente si gana las elecciones?

Bueno, tengo un programa con más de 1.000 propuestas que iré ejecutando. Pero la primera medida será revisar todos los proyectos legislativos que hemos propuesto al Estado y los que no hayan sido ejecutados. Por ejemplo, la ley de los 'okupas', la remitiremos directamente al Parlamento. Las Comunidades Autónomas tenemos capacidad legislativa de propuesta, y esos proyectos de ley pueden dirigirse al Gobierno o al Parlamento, y las leyes que no hayan sido atendidas las mandaremos al Parlamento.

¿Y la legislación sobre la caza que tanto les preocupaba ha quedado bien resuelta?

Al final conseguimos que los perros de caza y otros usos específicos, como la ganadería, quedaran fuera de la ley de bienestar animal. Creo que la presión ejercida desde Castilla-La Mancha hizo rectificar este asunto, y si no, lo hubiéramos recurrido judicialmente porque era una ley hecha desde el asfalto de Madrid, que no tenía en cuenta la realidad del sector.

García-Page: "No me va a pillar nadie yendo de sobrado. Necesito a todo el mundo"

Sigue los temas que te interesan