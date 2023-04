Núñez devuelve 14.500 euros de kilometraje y se querella contra Pablo Bellido y otros socialistas

Nuevo giro en el caso del kilometraje que el PSOE de Castilla-La Mancha intenta convertir en un escándalo contra Paco Núñez, candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Comunidades y rival directo del presidente socialista Emiliano García-Page en la carrera electoral del 28 de mayo. Núñez ha anunciado este jueves que ha devuelto por su propia iniciativa los 14.500 euros percibidos por "error administrativo" por gastos de desplazamiento pese a tener coche oficial, a la vez que ha iniciado una querella por difamación contra el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, y otros altos dirigentes del PSOE regional, entre los que diversas fuentes citan al secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, y a la portavoz regional de los socialistas, Isabel Abengózar, además de la portavoz de la Junta, Blanca Fernández.

Paco Núñez ha reintegrado ese dinero después de comprobar que las Cortes mantienen en su nómina de abril el "gasto inflado" por el kilometraje, pese a que ya había solicitado al presidente del Parlamento autonómico, Pablo Bellido, la subsanación del error y el descuento directo de las cantidades excedidas a través de su nómina o la correspondiente liquidación. Como ya hemos informando, el "error administrativo" tiene su origen en los sucesivos cambios de domicilio de Núñez en esta legislatura, en la que ha vivido en su Almansa natal, pasando por El Casar en Guadalajara y finalmente en Toledo, donde tiene fijada actualmente su residencia, cambios que no fueron notificados por error a las Cortes y se mantuvo el kilometraje inicial.

El candidato popular ha explicado, en este sentido, que ha procedido a devolver ese dinero a través de una "una cuenta de cobros indebidos" del Gobierno regional, ya que, según afirma, el Parlamento regional no le facilita "una cuenta para hacer ahí el pago". Sin embargo, fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha han explicado a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM que no tiene ninguna cuenta de estas características a las que se refiere Núñez.

"He devuelto la cantidad íntegra, y me he querellado contra los principales líderes del PSOE ante la gravedad de sus falsedades y descalificaciones. Yo creo en una política limpia, propositiva, donde gane el que tenga el proyecto más ambicioso", ha afirmado Núñez, convencido de que hay "mala fe" por parte de los dirigentes socialistas que insisten en este asunto.

Campaña de falsedades

Además de la devolución del dinero, adelantada este jueves por The Objective y confirmada después por el propio Núñez en el programa "Espejo Público" de Antena 3, el líder de los populares castellano-manchegos ha iniciado una querella por difamación contra los socialistas, a los que acusa de montar una campaña de falsedades para ensuciar la campaña electoral del 28-M: "Este asunto es una de las mentiras que ha querido generar el PSOE porque ve que pierde las elecciones y trata de emponzoñar la campaña electoral", ha dicho Núñez en el citado espacio televisivo.

Tras insistir en que inmediatamente pidió a las Cortes subsanar el error en cuanto tuvo conocimiento del mismo, Núñez ha dicho que "la difamación y la mentira no pueden formar parte de la vida política y no voy a permitir que traten de generar una mentira en torno a un simple error administrativo que fue subsanado cuando tuve conocimiento". Como se sabe, Núñez envió una carta firmada el 20 de abril al presidente de las Cortes instándole a regularizar inmediatamente la situación, algo que no ha quedado aún resuelto en la nómina de abril y que ha sorprendido tanto al propio líder popular como a su entorno político.

Este caso, que saltó a poco más de un mes para las elecciones, está siendo utilizado por el PSOE de una forma muy intensa contra Núñez, y de ahí la querella iniciada por el candidato popular contra los citados altos cargos socialistas.

