Guerra de dossieres entre García-Page y Núñez y el Ayuntamiento de Albacete salta por los aires

Viene la actualidad política en Castilla-La Mancha como un huracán electoral. Nada se mueve ya en otra clave que no sean las elecciones. El 28 de mayo es el único resorte que los políticos tienen activado en su cabeza y todo lo que hacen o dicen es un puro postureo sin otra cosa dentro que el espumoso humo de las urnas. Ténganlo en cuenta. Y en el centro del tablero dos figuras estelares poniéndole ojitos al Palacio de Fuensalida: Emiliano García-Page, solo ante el peligro y con Pedro Sánchez lo más lejos posible, y Paco Núñez, el gran aspirante recrecido por las encuestas con tres líderes de referencia en los que se está apoyando mucho, a saber, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno Bonilla.

El presidente andaluz, por cierto, se dio un baño de masas el otro día con Núñez en Toledo y Talavera y, según me cuentan, se quedó impresionado con lo que está haciendo Puy du Fou en la capital regional, que, efectivamente, es asombroso y una maravilla. Ahora Núñez apura su agenda para que Feijóo y Ayuso puedan sumarse a su campaña, al menos el presidente nacional, que parece ilusionado con teñir de azul el mapa castellano-manchego y hacer un buen pleno en España. Aparte de la improbable mayoría absoluta, existe una posibilidad, me explican, de que Paco Núñez no tenga que pactar con Vox para convertirse en presidente de Castilla-La Mancha: que el PP sea la lista más votada y con más escaños, una cuenta que tal vez pueda salirle a los populares. Los milagros existen y hay quien dice que sería la forma de desmontar la teoría socialista de “nosotros o el caos”.

Por el lado del PSOE, sin embargo, están muy convencidos de que eso nunca va a ocurrir y trabajan intensamente en esa dirección. El equipo de Page está volcado a tutiplén y venden la idea de que el presidente de la Junta y candidato socialista el 28 de mayo irá incluso más allá de los 17 escaños de la mayoría absoluta en las Cortes regionales, una cifra mágica que cada día parece más cara a izquierda y derecha, tal como están apostando las últimas encuestas. El número dos de Page en el PSOE, Sergio Gutiérrez, intenta con todas sus fuerzas montar un escándalo a Núñez con el asunto del kilometraje, pero por ahora no parece que lo vaya a conseguir por mucho que quiera convertirlo en el gran asunto de la campaña electoral. Ya se irá viendo. De momento, el caso no remonta, aunque se cuenta que también en el PP tienen preparada munición de gran calibre, “la guerra de los dossieres”, por si fuera necesario “echarse al barro” y responder a los socialistas con las mismas estrategias. Suena fuerte este río, ya veremos si realmente lleva agua. ¿Una guerra de escándalos? Puff, no lo veo.

Por la vía de los ayuntamientos, el patio se ha puesto también muy intenso, sobre todo en Toledo y Albacete. La alcaldesa toledana, Milagros Tolón, recibe a Sánchez “con los brazos abiertos” y parece encantada con el apoyo de la Moncloa a la capital regional, una millonada traducida en ayudas y proyectos, y lo hace el mismo día en que Page se larga a Bruselas para no encontrarse con el presidente del Gobierno, con el que no quiere ni una foto. Tolón se ha puesto en modo total de campaña y hasta ha presentado su candidatura con el propio Page, pese a cierta frialdad que, ya se sabe, existe entre ellos. Está claro que juntos suman y ahora se hacen muchas fotos de buen rollito y muchas risas. Gira el mundo gira.

Más complejo es lo de Albacete. El alcalde socialista, Emilio Sáez, ha roto el pacto de gobierno con Ciudadanos, sus socios de legislatura, y ahora todo se ha quedado empantanado. Las graves acusaciones de “corrupción” por los exámenes de la Policía Local lanzadas este martes por Carmen Picazo, líder regional del partido naranja y candidata a la Alcaldía albaceteña, han saltado todo por los aires y el gobierno municipal ahora mismo es un estallido. ¿Qué pensará el vicealcalde naranjito Vicente Casañ? Boom: las filtraciones del caso de la Policía se han convertido en un fuerte escándalo. Mal asunto este divorcio a un mes del 28-M, aunque mucho más contento estará el exalcalde y candidato del PP, Manolo Serrano, que acaricia sus tal vez crecientes opciones de volver a la Alcaldía. El ruedo ibérico se está volviendo loco y en Albacete más.

Esther Esteban triunfa en la tele Gran éxito televisivo de la periodista toledana Esther Esteban, presidenta ejecutiva de El Español El Digital CLM, con su nuevo programa “Las cosas de mi vida” en Castilla-La Mancha Media, un lujo en la cadena autonómica. Ya se han emitido dos entregas y todavía quedan unas cuantas más. La periodista entrevista y conoce en profundidad la trayectoria vital y profesional de muchos rostros conocidos de la región y hay que decir que es una delicia de programa, dinámico, entretenido y lleno de grandes momentos. No se lo pierdan. Otro paso de excelencia en la carrera profesional de Esther Esteban. Enhorabuena y a seguir en la brecha.

