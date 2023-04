El alcalde de Albacete rompe con CS tras una fuerte polémica por los exámenes de la Policía

El alcalde socialista de Albacete, Emilio Sáez, ha roto este martes el acuerdo de gobierno que tenía con Ciudadanos desde el inicio de la legislatura tras una fuerte polémica generada por los exámenes la Policía Local y después de que la coordinadora de la formación naranja en Castilla-La Mancha y candidata a la Alcaldía de la ciudad, Carmen Picazo, le haya tachado de "corrupto" y haya pedido su dimisión.

Según una información publicada este lunes por el diario El Mundo, el regidor albaceteño conocía supuestamente desde octubre que una de sus asesoras en el Ayuntamiento había accedido a los exámenes del cuerpo. Al parecer, Sáez había escuchado un audio de WhatsApp que le avisaba de la filtración de estas pruebas "cinco meses antes de tomar cartas en el asunto".

[Suspenden las oposiciones a la Policía Local de Albacete por la filtración de un examen]

Estos hechos transcendieron a la opinión pública el pasado 28 de enero, cuando el Consistorio informó a través de un comunicado de que las oposiciones a la Policía Local habían quedado suspendidas tras filtrarse el contenido del segundo ejercicio de la fase, unos hechos que fueron investigados por el Servicio de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales.

Días después, el alcalde anunció el cese de la asesora tras reconocer en conversaciones de WhatsApp que había tenido acceso a los exámenes, aunque no se llegó a presentar a ninguna oposición del cuerpo municipal. Estos mensajes habían sido intercambiados entre ella y el que era su pareja en los años 2019 y 2020, pero el Ministerio Fiscal archivó la causa en febrero.

Ruptura con Ciudadanos

Tras conocer los datos publicados por El Mundo, la líder de CS ha señalado en rueda de prensa que "la mentira es una forma de corrupción y no nos merecemos un alcalde corrupto". En este sentido, ha anunciado que rompería el pacto con el PSOE si Emilio Sáez no dimitía este mismo martes.

Es por ello que el alcalde de Albacete ha decidido poner fin a este acuerdo e incluso ha adelantado que va a interponer una querella por estas declaraciones, ya que a su entender "esta acusación es una calumnia injuriosa de la responsable regional de Ciudadanos".

El PP pide "pruebas contundentes"

De su lado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Albacete y candidato a la Alcaldía, Manuel Serrano, ha indicado que mañana pedirá un pleno extraordinario para reprobar al alcalde de la ciudad "si hoy no aporta pruebas contundentes" que aclaren si conocía desde octubre la filtración del examen.

"Ahora es el momento de comprometernos con los albaceteños. Que cada uno haga lo que tenga que hacer", ha añadido Serrano, que ha precisado que "el PP no va a abdicar de su responsabilidad, va a hacer una oposición muy contundente y esto no lo va a pasar por alto".

Sáez lo achaca a una "venganza"

Por su parte, Sáez ha achacado a una "venganza" del exmarido de su exasesora el audio que recibió en octubre. Así lo ha indicado a preguntas de los medios de comunicación durante una visita al mercadillo de Los Invasores, donde ha informado de que "esta persona está condenadoa por malos tratos".

"Es evidente que estamos ante la venganza de un exmarido maltratador, según una sentencia en este sentido, y lo ha hecho con el objetivo de seguir causando daño”, ha apuntado Sáez, que ha indicado que “cuando me mandó este mensaje, yo ya era conocedor de la existencia de una denuncia por presuntos malos tratos en un proceso de separación traumático, por eso, ni le di credibilidad ni seguí abriendo esos mensajes”.

"No voy a dar pábulo a nadie, ni al PP ni a nadie que quiera hacer uso de cuestiones particulares de una persona", ha asegurado el regidor, que ha recordado que "la causa se ha archivado en la Fiscalía, en materia de acceso o no a exámenes de la Policía Local, además de que esta persona no se presentó nunca a exámenes".

Sigue los temas que te interesan