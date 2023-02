Sáez cesa a la asesora de los mensajes de WhatsApp sobre los exámenes de Policía en Albacete

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha anunciado el cese de la asesora del PSOE que habría reconocido tener acceso a los exámenes de Policía Local de la capital en conversaciones de Whatsapp. "Esta persona ya está cesada y ha causado baja, tanto de su cargo como de su militancia en el partido".

Según Europa Press, Sáez ha aclarado que la asesora no se llegó a presentar a ninguna oposición del cuerpo municipal, "por lo que no ha interferido en el proceso". "El cese se produce por falta de confianza y no porque haya recibido el examen".

Estos mensajes se corresponden con conversaciones mantenidas entre la asesora y el que era su pareja en los años 2019 y 2020, "por lo que no están relacionados con las filtraciones de las últimas pruebas". Pese a ello, Sáez asegura que siente "bochorno" una vez comprobada la veracidad de las conversaciones, insistiendo en que el Ayuntamiento no va a "consentir que quien haga trampas se salga con la suya".

Acusaciones del PP

En cuanto a las acusaciones de PP, que ayer presentó estos mensajes ante los medios de comunicación y los llevó a la Fiscalía, el alcalde expresa que le parece "de mal gusto e irresponsable". "Es una conversación privada entre una pareja que ya no lo es, no podemos dejar en entredicho por eso la honorabilidad del Consistorio ni de sus trabajadores".

Además, ha desmentido las acusaciones realizadas por el portavoz popular, Manuel Serrano, en las que señaló que tenían documentación que demostraba que las preguntas se habrían filtrado a "cargos socialistas y personal de confianza de Sáez". "Ningún asesor del Grupo Municipal Socialista ha concurrido a este proceso selectivo. El PP quiere enredar todo con argumentos confusos".

Sáez ha incidido en la investigación interna realizada por los técnicos de Recursos Humanos que este mismo viernes será enviada al Ministerio Fiscal, "que será quien decida si hay delito o no".

Por último, ha incidido en que, de producirse juicio, el Ayuntamiento se personará como acusación particular. "Quiero expresar mi confianza en la Fiscalía y los jueces, así como en la secretaría general y en todos los que llevan a cabo su trabajo diario en el Ayuntamiento, tengo claro que los procesos de selección públicos solo deben tener en cuenta el mérito y la capacidad de los aspirantes, todo ello en condiciones de igualdad".

Así, ha confiado en que esto no merme la confianza de los ciudadanos en el Consistorio. "No creo que la ciudadanía dude de la alta transparencia del Ayuntamiento, este asunto se está llevando con la máxima diligencia y responsabilidad por el buen nombre de esta entidad".

El PP pide responsabilidades

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Francisco Navarro, ha lamentado que "hayan pasado 24 horas y el alcalde ni haya asumido responsabilidades ni haya cesado a la concejala de Personal tras las posibles filtraciones de exámenes en las oposiciones a la Policía Local".

"Esto no se soluciona con fuegos de artificio, sino que hay que asumir responsabilidades por parte de la concejala responsable de Personal, aunque tenemos que recordar que el responsable de la Policía Local por aquel entonces era el propio Sáez".

"No nos importa si ha cesado a la responsable de los WhatsApp en los que reconocía que le habían ofrecido el examen de la Policía Local para futuras oposiciones, sino que lo que nos interesa saber, como a todos los albaceteños, es quién filtraba esos exámenes, ¿o es que no le interesa al alcalde saber quién los filtraba?"

CS lo llevará a la Fiscalía

Al igual que hizo este jueves el Partido Popular, el Grupo Municipal de Ciudadanos también ha anunciado que llevará a la Fiscalía en las próximas horas los últimos datos en el caso de las filtraciones de exámenes de acceso al cuerpo de Policía Local "en las que están implicados, presuntamente, miembros del PSOE".

Según Europa Press, lo ha anunciado el portavoz del partido en el Ayuntamiento, Julián Ramón, que ha avanzado que van a tomar "las medidas que sean precisas para esclarecer los hechos y depurar las posibles responsabilidades".

Ramón ha explicado que en cuanto CS ha tenido conocimiento preciso del contenido de los mensajes de Whatsapp que han sacado a la luz este caso, del que se ha dado traslado en la Junta de Portavoces celebrada esta misma mañana, han "tenido claro que se debe esclarecer este asunto desde la Fiscalía, pues existe constancia de la posible existencia de delito".

"La transparencia en el funcionamiento de la administración y del acceso a la función pública es un principio fundamental, por lo que no aceptamos ni la más mínima duda sobre la ejecución de los procedimientos selectivos del Ayuntamiento".

