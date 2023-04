El PSOE pide al Tribunal de Cuentas que investigue los pagos por kilometraje de Núñez

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este martes al Tribunal de Cuentas que investigue al presidente del PP regional y candidato a la Junta de Comunidades, Paco Núñez, por cobrar los gastos de kilometraje de las Cortes regional y, a su vez, tener coche oficial, algo que es "incompatible".

Así se ha expresado, en declaraciones a la prensa en Toledo, el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, durante la presentación de la candidatura de la alcaldesa de la capital regional y candidata a la reelección, Milagros Tolón.

Gutiérrez ha considerado que el Tribunal de Cuentas debe asumir una investigación para "depurar posibles responsabilidades políticas y legales", al tiempo que ha sostenido que el dirigente popular pudo haber cometido un posible delito de prevaricación y de falsificación documental.



"Alguien en el grupo parlamentario popular ha estado pasando unas dietas que no existían, certificando unos viajes que no correspondían y pidiendo una liquidación de un dinero que no le correspondía al señor Núñez”, ha señalado el parlamentario socialista.

El secretario de Organización del PSOE regional ha incidido en que se trata de un hecho "grave", pues Núñez cobró una cuantía "importante", 14.560 euros, y refleja "una forma de actuar", cobrando dietas "ilegales" que no le correspondían, ha apuntado.

Escrito de las Cortes regionales

A su vez, Gutiérrez ha subrayado que el escrito de las Cortes regionales es "muy contundente". "Es incompatible tener coche oficial y cobrar dietas, tal y como recoge el Reglamento del Parlamento autonómico en su artículo 11.4", ha dicho.

El Parlamento autonómico respondía este martes al escrito presentado por el líder regional del PP solicitándole "que aclare el uso que ha hecho del vehículo oficial que de manera notoria utiliza en los desplazamientos y para el que dispone de conductor que, como el coche, corre a cargo de esta institución".



"Como conoce, los diputados tendrán derecho al resarcimiento de los gastos efectivos del transporte por asistencia a las sesiones de los órganos de la Cámara, previa convocatoria oficial, cuando usen su transporte público, o a la indemnización por kilometraje en la cuantía que determine la Mesa. Es decir, el resarcimiento sólo se puede producir cuando para la asistencia a una sesión oficial de las Cortes se ha generado un gasto al diputado, bien por el uso de transporte público o de vehículo privado", reza el comunicado.

Por lo tanto, "los diputados que por el ejercicio de su cargo disponen de vehículo oficial no pueden recibir, y nunca lo han hecho, dietas de kilometraje que sirven para compensar los desplazamientos desde su domicilio a las Cortes para asistir a plenos y comisiones", concluye.

