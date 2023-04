El actor Juanjo Ballesta presenta a su hijo públicamente en el programa de Esther Esteban

Este lunes se emitió la segunda entrega de 'Las cosas de mi vida', el nuevo programa de Castilla-La Mancha Media (CMM) en el que la periodista Esther Esteban conoce en profundidad la trayectoria vital y profesional de los rostros más conocidos de la región.

Tras conseguir la semana pasada que la cantautora albaceteña Karmento y Alberto Jiménez, líder de 'Miss Cafeína', se abriesen de raíz, ahora Esteban ha logrado que los telespectadores de Castilla-La Mancha conozcan al Juanjo Ballesta más real.

Ballesta, uno de los actores más prestigiosos del panorama nacional, con tan solo 11 años se convirtió en el ganador del Goya a mejor actor revelación por su papel como 'El Bola'. Ahora, tal y como ha confesado a Esteban, ha conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre el hombre que es y el que nunca ha querido dejar de ser pese a las consecuencias que acarrea una fama tan temprana.

Presenta a su hijo

Ballesta ha hablado de las dos personas más importantes de su vida: su hermana y su único hijo, al que ha presentado por primera vez en un programa de televisión y con el que tiene una relación absolutamente cómplice.

Juanjito, en su debut televisivo, ha contado a sus 15 años que lo que más le gusta es ir con su padre de pesca. "Es un padre joven, que hace conmigo las cosas que me gustan", ha contado, aunque el actor se pone en su sitio cuando la situación lo requiere.

"Está en la época rebelde, aunque yo, como padre joven, le doy un poco más de cuartel. Sé cómo llevarle y sé cómo tratarle para que el niño tenga unos buenos principios, una buena educación y sepa cómo ser el día de mañana", ha explicado Ballesta.

Sobre su progenitor, Juanjito ha reconocido que ha visto la mayoría de sus películas, pese a lo que no le gusta presumir de tener un padre famoso. "Me gusta que me conozcan por ser como yo soy", ha dicho con humildad. Por ahora, el joven no quiere dedicarse al mundo de la actuación, aunque alguna vez lo ha pensado y "a lo mejor me cambia el chip", dice.

"No me está estudiando mucho, pero es un buen niño, como su madre y yo. Es lo mejor que tengo en mi vida", ha asegurado Ballesta, que se convirtió en padre junto a su exnovia Vero a los 20 años de edad. "Cuando los demás estaban de fiesta yo estaba limpiándole el culo a Juanjito, pero no lo cambio por nada del mundo", ha reconocido.

Separación de Vero

Sobre su expareja, Ballesta ha contado a Esther Esteban que cuando se separaron lo pasó "muy mal". "Nos fuimos a vivir al campo con el niño y teníamos hecho allí nuestro nidito de amor. Estaba muy agarrado a ella. Siempre estábamos juntos, nunca nos separábamos. Al separarnos estuve año y pico que no levantaba cabeza, aunque el tiempo lo cura todo y ya lo he superado".

Eso sí, el actor tiene claro que jamás hablará mal de la madre de su hijo. Algunos programas de televisión le han ofrecido grandes cantidades por comentar los detalles de su vida privada, pero lo ha rechazado siempre porque "eso es pan para hoy y hambre para mañana". "Con Vero me llevo muy bien y aquí estoy siempre para ella. lo que le pase a la madre de mi hijo, le pasa a mi hijo", ha reflexionado.

Relación con Illescas

En este programa, coproducido por CMM y Unicorn Content ('El Programa de Ana Rosa', 'Cuatro al día' o 'Fiesta', entre otros), en el que los famosos más destacados de la región reviven su pasado a través de tres objetos, Ballesta ha contado de qué manera lo acoge Toledo y, en concreto, Illescas.

En la localidad toledana, muy próxima a su Parla natal, encuentra su refugio, tiene a su familia e incluso se vuelca en trabajos muy alejados de los focos, como marmolista, albañil y hasta contable. "Cuando llevas mucho tiempo, la cabeza se estresa. Es bueno parar, hacer una cosa totalmente diferente y luego retomarlo con mucha más fuerza", ha asegurado.

Esta es solo una consecuencia de su eterno debate entre las ganas de hacerlo todo y su atracción por la vida sencilla y tranquila, donde la amistad, la familia y el hogar de su tierra están por delante de la fama. Y, para muestra, una confesión: "El Goya se lo regalé a un amigo porque lo mío es de mis amigos".

"Desapariciones"

En las últimas fechas, el actor ha sido noticia por su "desaparición", ya que estuvo alejado de la vida pública y las redes sociales más de 130 días. Ha confesado que este episodio y su repercusión fue algo inesperado, aunque "si lo ve necesario, lo volverá a hacer". "Estaba muy estresado con las redes y muy enganchado a Instagram. De vez en cuando viene bien apartarse, dedicarte a los tuyos y encontrar el equilibrio", ha explicado a Esther Esteban.

Para el actor hay tres caminos en la vida, como dijo en 'Las cosas de mi vida'. "El camino en el que tienes mucho trabajo, mucha fama y donde todo te va bien; el camino en el que no te sale trabajo; y el camino de las drogas, que se lleva mucho en el mundo del cine". En este punto, ha afirmado que nunca las ha consumido, aunque le han hecho perder a algunos amigos.

