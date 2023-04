García-Page acusa a Paco Núñez de mentir con el agua: "Si gobierna, habrá más en Murcia"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, ha pedido consenso en la defensa del agua en Castilla-La Mancha. "Me encanta ver cómo en Murcia o en Valencia todos apoyan al presidente que gobierna para conseguir el agua. Cuesta entender que no me apoyen aquí que la vemos pasar".

El socialista se ha mostrado contrariado por las declaraciones del presidente del PP, Paco Núñez, asegurando que en Castilla-La Mancha hará lo mismo que en Doñana, "cuando sabe la gente que los únicos pozos regularizados y legalizados aquí, en el Guadiana, han sido con gobiernos socialistas, una medida que se paralizó con el Gobierno de Cospedal". Por ello, ha pedido "que no se mienta a la gente" y ha rechazado las "promesas" de los dirigentes del PP en torno al agua. "Los que hablan de que va a haber más agua se refieren a que habrá más agua en Murcia, pero no en la región".

Por ello, ha pedido un "apoyo sincero" para defender a la comunidad en materia hídrica, "ya sea en Madrid o Bruselas". Además, ha manifestado que va a intentar "arrimar el agua a la región, por lo que se tienen que ir sumando otros pueblos a la Tubería Manchega". "Hay que tener fuerza y ser autónomo. No hay agua para todos, por lo que para que el agua venga aquí deja de ir a otro sitio. Hay que defenderla y pelearla".

"Buen ambiente en la precampaña"

García-Page ha hecho estas declaraciones en un acto de partido en el restaurante ‘Castilla’ de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Allí ha estado arropado por más de 170 personas y ha tenido palabras de reconocimiento para la candidata a la Alcaldía del municipio Marta Chacón. "Es incansable en su labor en la oposición para mejorar la vida de las y los bolañegos".

En el acto, en el que también ha estado acompañado por José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real, ha destacado el "buen ambiente" que está encontrando en la precampaña. "No se trata de que el 28 de mayo la región sea socialista, sino de que los socialistas seamos de Castilla-La Mancha".

"El PSOE es el único partido en la región que puede decir que es regionalista de Castilla-La Mancha, el único que se lo cree, porque qué partido va a haber que se crea más esta tierra que el que la ha empezado, el que la ha levantado y el que la vio nacer. Mi objetivo no solo es evitar a Cospedal al cuadrado, sino uno más en positivo con un programa de ampliar, mejorar y avanzar, para que la región siga mejorando como hasta ahora".

