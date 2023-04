García-Page anuncia acciones legales contra las denuncias falsas: "Es una vergüenza"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección por el PSOE, Emiliano García-Page, ha expresado que va a denunciar a los que lo denuncien a él o a su gobierno falsamente. "En el mismo momento en que un juzgado les quite la razón, los voy a denunciar yo. Que no crean que nos vamos a quedar solo defendiéndonos".

Así lo ha expresado en un acto de partido en Montiel (Ciudad Real), después de que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid haya desestimado este martes el recurso contra el Auto que inadmitía la querella de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas de Rus-Valdelobos contra la Junta. Esta fue presentada por los regantes usuarios del agua de la zona por el presunto desvío de 1.200 millones de fondos estatales y europeos para vincular aguas subterráneas de la cuenca del Júcar a la del Guadiana.

"Hoy hemos recibido una sentencia que deja por tierra todas las calumnias del PP en esta tierra. Estoy esperando que nos pidan disculpas porque a mí me han vilipendiado. ¿Por qué tengo que aguantar que mis hijos me llamen para preguntar si de lo que me acusan es verdad?"

[García-Page sale al paso de inmediato desmintiendo un presunto caso de corrupción en la Junta]

"Una vergüenza"

Para García-Page, lo ocurrido con esta querella es "una vergüenza" que no le desea ni a su principal adversario ni a ningún enemigo. "Hoy se han llevado un rapapolvo del juzgado. Les han dicho, además, que utilizan la justicia de manera torticera y corrupta y que utilizan a los jueces para crearnos un problema de imagen".

Por último, ha celebrado que tras cuarenta años pueden decir que ningún dirigente del PSOE está en la cárcel o haya tenido una imputación, algo que ha definido como "oro".

