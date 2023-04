García-Page apela al voto útil para evitar que vuelvan "los que gobernaron contra todos"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección por el PSOE, Emiliano García-Page, ha apelado al voto útil en las próximas elecciones regionales del 28 de mayo. Ha pedido a los castellano-manchegos que "hablen claro y digan lo que piensan". "No hay más opciones que seguir gobernando nosotros para todos o que vuelvan los que gobernaron contra todos y, además, con Vox".

Así lo ha expresado en un acto de partido en Montiel (Ciudad Real), donde junto al presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha apoyado y pedido el voto para el candidato a la Alcaldía, Miguel Ángel Jiménez. Allí, el líder socialista ha recordado la época del Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal. "¿No es raro que para una presidenta que ha tenido el PP en 40 años la estén escondiendo?"

En este sentido, ha expresado que "van a ganar muy bien las elecciones, pese a lo que digan las encuestas", en referencia a los últimos sondeos que le dan la victoria, pero auguran un posible cambio de Gobierno ante la mayoría absoluta que conseguiría la suma de PP y Vox. "La mayoría de encuestas no se hacen para ver qué piensa la gente, sino para que la gente piense eso".

"Se que en el futuro las cosas van a ir bien en Castilla-La Mancha. Pero si la cosa va mal, seremos la última comunidad en recortar. ¿Qué querremos, un gobierno colchón o un gobierno que recorte? Esta región supo distinguir a Cospedal y tiene que saber distinguir a los que dejó Cospedal, que son los que están".

"Presidente de todos"

Asimismo, García-Page ha asegurado que la campaña va a ser "bonita" y va a servir para decirle a la gente lo que ya han hecho y lo que les queda por hacer. "Yo no quiero ser presidente de unos pocos, sino de todos. De los que me votan y me apoyan y de los que no lo hacen, porque yo me debo a la gente. No se trata de representar solo a los nuestros, sino de representar a la mayoría".

En este punto, ha expresado que "de las crisis no se sale de la misma manera". Ha explicado que la pandemia dejó "el doble de agujeros que la crisis financiera de 2007" y, sin embargo, Castilla-La Mancha tiene dos años después "más empresas, empleo, actividad y autónomos" que cuando comenzó el covid-19.

Además, si gana las próximas elecciones, se ha comprometido a aprobar la próxima legislatura un plan regional de regadíos que ponga en regadío eficiente, "gota a gota y sin gastar más de la cuenta", 25.000 hectáreas en Castilla-La Mancha.

Primero Castilla-La Mancha

García-Page ha expresado que para él "primero está Castilla-La Mancha" y dentro de esta tierra, "los que más lo necesitan". "Yo no quiero más que otras comunidades, pero no quiero menos.

"El 28-M se decide quién quiere más a Castilla-La Mancha. No tengáis ninguna duda que de los que se presentan, soy yo. Me voy a dejar la piel por esta región el tiempo que pueda.

Además ha reconocido que se siente "totalmente autónomo" y hay personas que le dicen que se pasa diciendo lo que piensa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "No me paso. Me quedo muy corto. Cada uno es como es y yo digo lo que pienso. Soy autónomo de mi partido y mira que lo quiero. Soy autónomo para defender esta tierra".

