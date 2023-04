García-Page sondea el mercado para incorporar a sus filas a destacados miembros de Ciudadanos

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección en las próximas elecciones del mes del 28 de mayo, Emiliano García-Page, ha asegurado que habrá personas que han formado parte de Ciudadanos (CS) que van a ir como candidatos a alcaldes en las listas socialistas e incluso ha avanzado su intención de contar con alguno de los que han sido diputados por la formación naranja durante esta legislatura en su próximo Gobierno, en el que "los cargos no van a depender del carné" del PSOE.

"Tenemos a mucha gente de CS, la mayoría cuadros de CS que pueden quedar fuera de juego en estas elecciones" y están "por colaborar con el PSOE", ha adelantado García-Page en una entrevista con Europa Press, donde ha indicado que habrá "varios candidatos a alcaldes" de la formación que presentarán "en breve" y que van a ir en candidaturas con los socialistas.

En este contexto cita al exdiputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz, con el que tuvo "una relación muy buena" pero que "salió muy escaldado y es gente útil", aunque no quiere anticipar ningún otro nombre "porque a las personas a las que querría nombrar les tengo aprecio como para no hacerles la puñeta antes".

Muñoz Zapata y Vicente Casañ

Preguntado por el parlamentario David Muñoz Zapata, García-Page señala que "es buena gente" y "ha defendido a CS hasta el último minuto que se han convocado elecciones", siendo una persona que "no ha colaborado nada con el PSOE" y que "ha defendido a ultranza a Ciudadanos", recordando que "algunos de los debates más agrios" en el Parlamento autonómico han sido con él, lo cual "no le quita valor ninguno".

"No tengo contacto con nadie ni nadie me ha trasladado" nada al respecto, aclara el presidente regional, quien también cita entre la gente que se mantiene en Ciudadanos y ha colaborado con el PSOE al exalcalde de Albacete -durante la primera parte de la legislatura en virtud del acuerdo de gobernabilidad al que se llegó en la ciudad- y actual vicealcalde, Vicente Casañ, una persona que es apreciada en el PSOE "en la misma proporción en la que es despreciado por el PP".

El responsable autonómico menciona otros nombres como el del exconcejal toledano con Ganemos, Javier Mateo, al que considera amigo y respeta, y "que va a hacer lo que quiera siempre", pero que le gustaría que algún día "pudiera colaborar directa o indirectamente" con él, o a personas de Podemos que, por el contrario, según García-Page, dirían que no, como la exconsejera Inmaculada Herranz o la diputada de la formación morada durante la pasada legislatura, María Díaz. "Independientemente de que me digan que no, mi opinión es que valen" y la gente que vale "es bueno que colabore en política".

"Lo importante de esto es que los cargos que tenga la Comunidad Autónoma no van a depender del carné, van a depender de la capacidad, sean de Ciudadanos o sean de Podemos. Es una capacidad esponja que tiene este Gobierno" y él mismo como presidente, destaca García-Page, que incide en que le "importa la gente más que las siglas".

En este contexto y en referencia al futuro Gobierno regional que conformaría si sale elegido presidente, Emiliano García-Page no se plantea "ni reducir ni ampliar" la composición actual "en función de ningún esquema electoral", y convencido de que "hay que organizar a los equipos de la manera más coherente posible", mostrándose "muy contento" con la estructura actual del gobierno.

Asegura también que la próxima legislatura la quiere plantear con una mezcla equilibrada entre continuidad y cambio. "El día que pierda mi inquietud por cambiar las cosas, que entre en el conformismo, ese día literalmente tengo que pensar en marcharme", explica.

Resultados que darán "mucho que hablar"

En otro orden de cosas el presidente de Castilla-La Mancha considera que la próxima campaña electoral, su tercera como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, es la de su "madurez política".

A nivel personal, asegura que esta nueva campaña la está "gozando" aunque alguien le dirá que está loco o mal de la cabeza. "La estoy gozando, disfruto con el contacto con la gente, no me cuesta abrazar, dar besos, pero no por nada sino porque lo hago siempre, me gusta ver los contactos con la gente, veo un cariño inmenso. Yo entiendo que esto le desanimaría mucho a mis opositores".

Ha augurado que el 28-M traerá resultados municipales que "van a dar mucho que hablar en España", consciente de que hay que estar preparado para sorpresas y de que en las plazas grandes "puede pasar de todo".

Así, se ha mostrado convencido de que el 28 de mayo los socialistas van a "mejorar resultados en todas las provincias y en todas las ciudades grandes" e incluso augura que hay "sitios que son muy simbólicos y sintomáticos y algunos van a dar un campanazo enorme de resultados".

En el caso de que el resultado del 28 de mayo no le permita gobernar en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page destaca que su futuro "no le debe preocupar a nadie, o al menos nadie debe preocuparse más de lo que me preocupo yo, y es poco". "Me preocupan más la cantidad de empresas que están por venir, crear miles de empleos, que no se vean abocados a tener enfrente una aventura", indica, aclarando que su futuro está en esta Comunidad Autónoma.

"Yo tengo lógicamente un interés extraordinario en ganar elecciones y gobernar", admite el dirigente socialista, que dice estar en una etapa de su vida en la que se siente "muy autónomo, muy responsable, muy sincero" consigo mismo. "Lo que tengo muy claro es que mi objetivo es Castilla-La Mancha, pase lo que pase en ella en las elecciones".

