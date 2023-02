Page anuncia oficialmente su candidatura a la reelección en un acto simbólico "contra" Cospedal

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes de manera oficial su intención de ser el candidato del PSOE a la reelección para presidir el Gobierno autonómico y lo ha hecho en la inauguración de una residencia en Cañete (Cuenca) paralizada por el PP cuando gobernaba María Dolores de Cospedal.

Así, a 93 días de la celebración de las elecciones, García-Page se convierte de manera formal en el candidato socialista en la región en la que será su tercera candidatura tras dos legislaturas gobernando la comunidad autónoma.



La primera fue en las elecciones del año 2015, en las que se enfrentó a Cospedal tras cuatro años de mandato del PP. De ahí que haya querido dar un significado especial al anuncio de que opta a la reelección haciéndolo en la inauguración de este centro.

"Un momento simbólico"

"Llevamos muchos años intentando recuperar lo que estaba parado y por eso, en un momento simbólico para mí, aquí en el corazón de España, quiero decir que hoy a primera hora he firmado un documento aceptando ser de nuevo el candidato de mi partido", ha señalado el líder del Ejecutivo regional.

"Es un paso que doy fundamentalmente por varias razones, como que el PSOE asume y acepta que por delante del propio partido y de todos los partidos juntos para mí está Castilla-La Mancha y por supuesto España", ha dicho. "Eso me importa mucho más que todo lo demás y si no lo aceptaran, yo nunca sería candidato porque no podría no quedar bien con las cosas que me importan en la vida: mis ideas y mi país".

Asimismo, ha indicado que acepta porque "hay mucho que recuperar, hay muchas empresas por venir y proyectos importantes en todas las provincias en una región que ofrece normalidad, sentido común y moderación".

De esta manera, García-Page aspira a convertirse de nuevo en presidente regional después de gobernar en la legislatura de 2015 a 2019 con un acuerdo con Podemos y de la mayoría absoluta de la que ha gozado desde 2019 a 2023.

Detalles de la nueva residencia

La nueva residencia de Cañete cuenta con 44 plazas residenciales, de las que 34 están ocupadas por usuarios de centro. El área residencial dispone de siete habitaciones dobles, 19 individuales y seis dobles de posible uso individual y se desarrolla en dos módulos alrededor de un patio atravesado por una galería de comunicación.

Al acto de presentación, además de García-Page, también han acudido la Consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; y la alcaldesa del municipio, Montse Poyatos.

Sigue los temas que te interesan