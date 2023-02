La confluencia de izquierdas también concurrirá en 18 grandes municipios de Castilla-La Mancha

Podemos Castilla-La Mancha, Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Verdes Equo y Alianza Verde han presentado de manera oficial la confluencia bajo la que concurrirán a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Las cuatro formaciones de izquierdas se presentarán a los comicios regionales bajo la marca 'Unidas Podemos' y con José Luis Gascón como candidato, mientras que en las otras 18 grandes localidades a los que se extiende el acuerdo, entre ellas las cinco capitales, adoptarán la denominación 'Unidas' más el nombre del lugar.

En la presentación del acuerdo a los medios, sus responsables han explicado que en las provincias de Toledo, Albacete y Cuenca ha sido Podemos quien ha designado candidato, mientras que en Ciudad Real y Guadalajara el primer lugar se ha reservado a Izquierda Unida. De esta manera, los cabezas de lista por cada una de las cinco provincias son José Luis García Gascón por Toledo -que además es candidato a la presidencia de la Junta-, Carmen Fajardo por Albacete, Teresa Navarro por Cuenca, Mariano Donate por Ciudad Real y José Morales por Guadalajara.

La puesta de largo de la confluencia la han encabezado los coordinadores regionales de Podemos e Izquierda Unida, José Luis García Gascón y Juan Ramón Crespo. Además, han acudido la secretaria de Organización de Podemos, Teresa Navarro, la responsable del Área Externa de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Olga Ábalos, y los representantes de Alianza Verde y Verdes Equo, Gracia Monge y Diego Abad, respectivamente.

En este acto celebrado en Toledo, los miembros de la confluencia también han detallado los acuerdos municipales que afectan a las 18 grandes localidades -incluidas las capitales de provincia- donde se presentará la coalición. El documento recoge que Izquierda Unida encabezará las candidaturas de Albacete, Toledo, Ciudad Rea, Azuqueca de Henares, Seseña, Miguelturra y Mota del Cuervo, mientras que ese primer lugar de la lista estará reservado a Podemos en Guadalajara, Cuenca, Hellín, Illescas, Cabanillas del Campo y Yuncos, y Verdes-Equo en Alcázar de San Juan.

La única incógnita por despejar sería Talavera de la Reina, donde los miembros de la confluencia siguen negociando la conformación de la candidatura.

En cuanto a las Diputaciones Provinciales, el acuerdo estima que la candidatura que se presentará ira encabezada por IU en las juntas electorales de zona de Albacete, Guadalajara y Toledo, y Podemos ocupará el primer puesto en Ciudad Real y Cuenca.

No cierran la puerta a Más País

Durante la presentación, Juan Ramón Crespo se ha referido a la no inclusión en la confluencia de Más Castilla-La Mancha, la marca de Más País en la región. En este sentido, ha asegurado que el proyecto está abierto a la incorporación de nuevos actores políticos "no solo Más País" porque "hay otros partidos políticos quenos gustaría tener la posibilidad de incorporar también". Quien no podrá adherirse será Sumar, el proyecto liderado por Yolanda Díaz, que no concurrirá en estos comicios pero que Crespo ha tildado de "ilusionante".

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha también se ha referido a su no inclusión en las listas pese a que hace dos semanas se ofreció como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Sobre este asunto, ha asegurado que finalmente ha decidido dar un paso al lado porque "me he presentado en varias ocasiones y ahora mi responsabilidad es coordinar la organización política y no ser referente electoral".

Por su parte, García Gascón ha asegurado que tenderán la mano al PSOE en el caso de que sean determinantes para conformar un Gobierno que en todo caso tendrá que implicar "un cambio progresista en la región que lleva consigo políticas progresistas, no las políticas de derechas que se han hecho y que las personas, incluida la Presidencia, sean progresistas", algo que ha subrayado "no es Page, que como todos sabéis es de derechas".

