David Muñoz, ex de Ciudadanos: "No tengo problemas en trabajar con alguien del perfil de Page"

Se trata tan sólo de una hipótesis con la que están trabajando desde hace algún tiempo en el PSOE de Castilla-La Mancha y que el propio presidente de la Junta, Emiliano García-Page, ha citado este mismo martes, pero está claro que ese río está sonando y algo de agua sí que lleva. El equipo de Page valora la posibilidad de incorporar a su proyecto político, si es reelegido como presidente en las elecciones del 28 de mayo, a antiguos cargos de Ciudadanos, e incluso de otros ámbitos, con el objetivo de ampliar su abanico y dar cabida a personalidades relevantes con prestigio o que han desarrollado un buen trabajo en los últimos añoss, valorado y reconocido política y públicamente.

Uno de esos nombres es del toledano David Muñoz Zapata, ex diputado de Ciudadanos en las Cortes regionales que se dio de baja en el partido naranja al acabar la legislatura el pasado 30 de marzo y que, ahora, quién sabe, puede ser llamado a nuevos destinos políticos o institucionales en la nueva etapa que se abre tras las elecciones autonómicas y el inicio de la próxima legislatura. No hay nada seguro, todo está en el aire, pero este ex diputado que tan buen sabor de boca ha dejado en el Parlamento castellano-manchego, con un trabajo serio y elaborado, parece estar en la "parrilla de salida" ante ese posible nuevo contexto que puede abrirse a partir de la noche electoral.

Licenciado en Derecho y con varios másteres en su currículum, David Muñoz es empleado interino de la Junta de Comunidades y tiene un perfil profesional tanto de jurista como de orientador laboral. Actualmente prepara su tesis doctoral sobre contratos públicos y es autor de un blog en internet muy interesante y leído, aunque actualmente tiene poco tiempo para actualizarlo. Es consciente de que su nombre está en este tipo de quinielas y agradece que el propio Page haya valorado tan positivamente su trayectoria y haya dicho que es "buena gente" y un duro rival político en la legislatura que acaba de terminar en las Cortes.

Dispuesto a hablar

En declaraciones a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, David Muñoz ha dicho que está "dispuesto a hablar" sobre su posible incorporación al proyecto de Page, aunque siempre que se trate de trabajar por Castilla-La Mancha y que se respete su forma de pensar: "Claro que estoy dispuesto a hablar, es una cuestión de dialogar y entenderse. Habría que ver qué puedo aportar yo a Castilla-La Mancha y respetar mi visión de las cosas", afirma Muñoz Zapata, quien se considera una persona "negociadora y de consensos y acuerdos", entendiendo la política en sentido constructivo.

Aunque deja claro que, por ahora, nadie del PSOE ni del entorno de Page le ha formulado una propuesta concreta en este sentido, David Muñoz tiene clara una idea: "No tengo ningún problema en trabajar con un político del perfil de Emiliano García-Page", al que considera un dirigente moderado con el que sería capaz de entenderse a partir del diálogo. En este sentido, el ex diputado de Ciudadanos y también ya ex militante de este partido, reivindica su trabajo en las Cortes de Castilla-La Mancha en los últimos cuatro años y recuerda que ha llevado a cabo, desde el partido naranja, una "oposición firme" al Gobierno regional, pero a la vez "una oposición constructiva". Un perfil político que, como hemos informado, le ha valido a Muñoz Zapata la valoración y el reconocimiento de muchos diputados regionales de todas las fuerzas políticas.

Sobre la posibilidad de entrar en el PSOE, David Muñoz ha sido muy claro en este sentido, con una respuesta con ecos de Julio César ante el Rubicón: "Cuando lleguemos a ese río, veremos si cruzamos ese puente", ha dicho de forma explícita el ex diputado castellano-manchego. Un futurible sobre el que aún no ha llegado su momento, si acaso llega. Queda todo un mundo por delante: un mes y diez días hasta las elecciones del 28 de mayo, una campaña electoral, el recuento de los resultados y la formación de un gobierno a día de hoy imprevisible e incierto a tenor de las encuestas abiertas que se han venido publicando en las últimas semanas. Está claro que Page le tiene en su agenda, pero el porvenir es siempre aleatorio y caprichoso. Y David Muñoz es plenamente consciente de ello.

