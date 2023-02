Vicente Casañ ya confirmó en octubre a Ciudadanos que no volvería a ser candidato en Albacete

NO IRÁ EN NINGUNA LISTA

Vicente Casañ, exalcalde de Albacete por Ciudadanos, actual vicealcalde y socio de gobierno del actual alcalde socialista, Emilio Sáez, ha mostrado, en declaraciones a EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, su firme apoyo a la presidenta de CS en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, como candidata del partido liberal a la Alcaldía albaceteña y a la Presidencia de la Junta. No sólo no existe entre ellos ninguna discrepancia ni tensión interna en Ciudadanos, más allá de algún detalle irrelevante, sino que, por el contrario, Casañ está totalmente de acuerdo con la candidatura municipal de Picazo y considera que "no sólo es una buena candidata, sino que creo sinceramente que es la mejor opción".

De hecho, tal como ha explicado a nuestro periódico, Vicente Casañ ya anunció en octubre a la propia Picazo que no quería volver a repetir como candidato a la reelección en Albacete y que daba por concluida esta etapa política, sin intención de entrar en ninguna candidatura ni presentarse a las elecciones de mayo por ningún partido político. Es altamente improbable, por tanto, que el exalcalde albaceteño vaya en ninguna lista electoral, aunque tiene claro que hasta el 28 de mayo, día de las elecciones, su compromiso y su lealtad con Ciudadanos serán absolutos, igual que con el Ayuntamiento de Albacete y con el acuerdo de gobernabilidad firmado con Emilio Sáez y el PSOE.

Casañ valora muy positivamente, en este sentido, el paso adelante que ha dado Picazo para ser doble candidata de Ciudadanos tanto a la Presidencia de la Junta como a la Alcaldía de Albacete y espera que, pese a la difícil situación interna de la formación naranja, sus resultados sean buenos y el proyecto liberal tenga continuidad en la región y en la ciudad. El exalcalde ha dicho sentirse orgulloso de esta etapa en el Ayuntamiento y de haber sido alcalde de su ciudad, una responsabilidad muy importante que le ha permitido cumplir su compromiso de "contribuir" a mejorar la vida de sus paisanos y avanzar en la modernidad, el bienestar y el futuro de Albacete.

Tiempos difíciles

"Creo que sinceramente lo hemos conseguido en estos años, que han sido tiempos muy difíciles, no sólo con el covid, sino con Filomena y una etapa de crisis económica y de grandes dificultades internas en mi partido, y que pese a todo estos años han supuesto un avance para la ciudad", ha dicho Casañ, quien ha destacado también el "buen clima" y la confianza que existe entre el PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento albaceteño, y particularmente su excelente relación política y personal con el alcalde, Emilio Sáez. "Yo he sido alcalde de Albacete, y eso es muy importante, y ahora no voy a hacer ningún movimiento que perjudique esta trayectoria", ha explicado un Casañ muy orgulloso de su gestión municipal y del entendimiento con el gobierno de coalición que lideró durante los dos primeros años de legislatura y ahora preside Sáez.

Queda, claro, por tanto, que hasta el domingo 28 de mayo el compromiso de Vicente Casañ con Ciudadanos es absoluto. Sin descartar nada de lo que pueda pasar a partir de ese día, su intención a día de hoy es cerrar este ciclo político y terminar su mandato en el Ayuntamiento de Albacete con la "buena gestión" que, a su juicio, ha desarrollado el equipo de gobierno.

Archivado en Albacete (Municipio), Castilla-La Mancha, María del Carmen Picazo Pérez, Vicente Casañ

Sigue los temas que te interesan