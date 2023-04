Page 'invita' a Sánchez a no hacer campaña en Castilla-La Mancha: "Es estrictamente autonómica"

Nueva vuelta de tuerca del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su estrategia directa y abierta de marcar distancias con Pedro Sánchez ante la proximidad de las elecciones del 28 de mayo. No le quiere cerca, es una obviedad, y Page no se molesta lo más mínimo en ocultarlo, más bien al contrario.

Si el pasado fin de semana el líder castellano-manchego dio plantón a Sánchez en la convención municipal del PSOE en Valencia y el próximo viernes se irá a Bruselas para no coincidir con el acto del presidente del Gobierno en Toledo, este mismo martes García-Page ha "invitado" a su manera al inquilino de la Moncloa a no hacer campaña en Castilla-La Mancha para el 28-M: "Es una campaña estrictamente local y autonómica", ha lanzado el barón castellano-manchego en una entrevista concedida a Europa Press. Casi no dejar lugar a la interpretación o la duda, es completamente directo.

En este sentido, García-Page ha dicho desconocer con certeza si Sánchez hará o no campaña en Castilla-La Mancha, si bien ha dejado claro que, cuando las elecciones no se celebran en un ámbito nacional, las campañas "se hacen o bien para apoyar a los candidatos o bien para apoyarse en los candidatos, y eso son cosas muy distintas". El mensaje lleva su carga de profundidad, como sugiriendo que Sánchez y sus ministros se apoyan en Page, y no al contrario, pero en todo caso ha afirmado sobre la presencia del presidente del Gobierno en la región que "yo supongo que sí, que querrá venir, no lo sé".

A traer no a llevarse

El mensaje del presidente castellano-manchego, marcando distancias una y otra vez con la Moncloa y Ferraz, ha ido todavía un poco más lejos al dejar claro que la campaña electoral del 28 de mayo "es estrictamente local y autonómica" y que desde Madrid "si vienen para traer cosas a la región y para dejar cosas aquí, bien" pero si, por el contrario, "vienen para llevárselas, no".

Blanco y en botella: estas palabras de García-Page forman parte de una estrategia más amplia del líder castellano-manchego para potenciar su "marca personal" frente al PSOE y Sánchez, como viene haciendo desde hace muchos meses, y resaltar su perfil más centrista y moderado en una región que, como Castilla-La Mancha, suele votar conservador en las elecciones generales. La noticia también llega cuando las encuestas de las últimas semanas están apuntando a la posibilidad de que pueda triunfar la alianza del PP de Paco Núñez con Vox el 28-M.

Page, de hecho, ha difundido un periódico de precampaña por toda Castilla-La Mancha en el que resalta ampliamente los "logros" de su gestión en esta legislatura y donde ha desaparecido todo rastro del logotipo del PSOE, potenciando sólo al candidato y dándole todo el protagonismo frente a las siglas del partido. Por supuesto, ni una sola imagen de García-Page con Sánchez a lo largo de las 16 páginas del boletín.

En esta línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha lanzado también este martes la posibilidad de "fichar" a destacados integrantes de Ciudadanos en la región, en un nuevo paso en la dirección de impulsar su imagen centrista y abierta a políticos moderados de otros partidos.

Sánchez, el viernes en Toledo

Como se sabe, Pedro Sánchez sí estará este viernes en Toledo en un acto del partido con la alcaldesa, Milagros Tolón, dentro de la precampaña electoral, aunque no coincidirá con el presidente de Castilla-La Mancha, que ese mismo día estará de viaje en Bruselas. El argumento oficial de esta ausencia es el de siempre: "motivos de agenda".

Tampoco coincidieron Page y Sánchez el fin de semana de la convención municipal del PSOE celebrada en Valencia -a la que no asistió casi ningún presidente autonómico- ni tampoco en el último Comité Federal, del que García-Page se ausentó al igual que los presidentes de Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana.

La última vez que Sánchez acudió a un acto con militantes socialistas en Toledo fue el pasado 15 de septiembre, como parte de una serie de encuentros con militantes para acercar a la ciudadanía las medidas adoptadas por el Ejecutivo central para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Aquel día junto a Sánchez estuvieron García-Page y Tolón, así como la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

