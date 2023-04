La enigmática frase de García-Page sobre las elecciones municipales en Castilla-La Mancha

Está claro que, pese a las útimas encuestas que lo dejan todo en el aire, el presidente socialista de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, se siente fuerte y con ánimo de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Confía en sus posibilidades de ganar y gobernar, habla con seguridad y, aunque sólo sea por animar a los suyos, no duda nunca de su victoria en Castilla-La Mancha y en que revalidará la Presidencia de la Junta.

Pero su optimismo no se limita a las elecciones autonómicas, sino también a las municipales que se celebrarán ese mismo domingo electoral de mayo. Y aquí es donde el presidente de la Junta dejó este martes, en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, una frase enigmática que apunta a ganador: "El 28-M traerá resultados municipales que van a dar mucho que hablar en España", aunque a la vez apuntó que "hay que estar preparado para las sorpresas y conscientes de que en las grandes plazas puede pasar de todo".

Casi se podría interpretar como una de cal y otra de arena. Optimismo y advertencia a la vez. En todo caso, García-Page dijo en esa entrevista estar convencido de que esta campaña electoral en Castilla-La Mancha va a ser la de su "madurez política" y que el PSOE "va a mejorar sus resultados en todas las provincias y en todas las ciudades grandes", augurando, incluso, que "hay sitios que son muy simbólicos y sintomáticos y en algunos se va a dar un campanazo enorme".

El presidente y candidato del PSOE no dio nombres concretos, pero claramente está animando a los suyos. Sobre su futuro político, si no consigue revalidar la Presidencia de la Junta, dijo que "nadie debe preocuparse más de lo que me preocupo yo, que es poco", y aseguró que "pase lo que pase en las elecciones, mi objetivo es Castilla-La Mancha".

