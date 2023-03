Contundente reacción de Blanca Fernández tras ser acusada de no ser de izquierdas

No es la primera vez que Pedro Labrado, economista y exdirigente de Podemos en la ciudad de Toledo, se enzarza dialécticamente a través de Twitter con la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, la socialista Blanca Fernández.

Si hace un año ambos mantuvieron una acalorada conversación sobre la necesidad o no de proteger a los ganaderos castellano-manchegos durante la huelga de los transportistas, en esta ocasión Labrado ha vuelto a interpelar directamente a Fernández acusándole de no tener de izquierdas "ni los estereotipos".

"Defiende los toros, la caza, la misa, las procesiones, a Feijóo, el aborto fuera de los hospitales públicos, las fiestas laborales religiosas, la ausencia de vivienda pública, las privatizaciones… Cierto, de izquierdas no tiene Blanca Fernández ni los estereotipos. ¿De derechas?", se ha preguntado el exlíder toledano de Podemos en un 'tuit'.

Soy contraria a los estereotipos y no creyente en los repartidores de carnet de “gente de bien” o de “gente de izquierdas”. Hay personas católicas, cazadoras y q les gustan los toros que son de izquierda, de derechas o de nada. Defiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre — Blanca Fernandez (@Blanca_CLM) March 15, 2023

Como en anteriores ocasiones, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha no ha dejado estar el comentario y ha respondido a Labrado de forma extensa y contundente, pero muy respetuosa, argumentando por qué es "de izquierdas, sí, y moderada, también".

"Soy contraria a los estereotipos y no creyente en los repartidores de carnet de 'gente de bien' o de 'gente de izquierdas'. Hay personas católicas, cazadoras y que les gustan los toros que son de izquierda, de derechas o de nada", ha comenzado escribiendo Fernández en su hilo de respuesta a Labrado.

La dirigente socialista ciudadrealeña ha proseguido su argumentación refiriéndose a la nueva ley del aborto: "Defiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a prestarles el mejor servicio. Respeto la ley que, a su vez, respeta la objeción de conciencia, creo en lo público como el colchón necesario en nuestra vida, en la igualdad, en el respeto. No creo en el sectarismo, ni en los estereotipos, hablo con todo el mundo e intento empatizar, pero soy firme en mis convicciones. Creo en la libertad de quien tiene fe o no la tiene, le gusta la caza o no, o los toros".

"Creo en el bienestar animal, pero no confundo a los animales con personas. Para mí las personas están primero pero, al mismo tiempo, creo en la responsabilidad, en la sostenibilidad y en que la mayoría de la gente es buena. Soy de izquierdas, sí, y moderada, también. Para mí la esencia de todo es ser demócrata, respetar y solo tener un enemigo: el odio", ha finalizado Blanca Fernández.

