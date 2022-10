El día viene cargado de emociones, más allá de que se ha caído el WhatsApp esta mañana y el mundo ha entrado un rato en gripe colectiva. No ganamos para disgustos tecnológicos y la vida necesita volver a los momentos especiales y los placeres más sencillos. Me ha encantado por eso la idea que han tenido en este mi periódico, EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, de tirar de imaginación e inventarse un foro precioso: “Atardeceres con”, empezando en este caso por la alcaldesa de Tolón, Milagros Tolón, que ha puesto el turbo a su ya intensa actividad municipal y no se pierde una. El primer atardecer, aquí ya lo han contado, será el miércoles 2 de noviembre en el precioso Cigarral de las Mercedes, ese territorio generoso y maravillosamente panorámico de Toledo que dirige con mano maestra Fernando Lleida. Una joya.

El formato, me cuentan, va a ser totalmente novedoso y allí la alcaldesa Tolón le contará de todo a la presidenta ejecutiva de El Español El Digital CLM, Esther Esteban, en distendida e informal conversación con el sol poniente de Toledo al fondo, siempre tan espectacular. A Esther y todo el equipo del periódico hay que felicitarles por esta bonita iniciativa, que seguro tendrá continuidad en otros grandes atardeceres. Amigos, buena charla, productos de la tierra y las inigualables puestas de sol de Toledo en un entorno único de una de las ciudades más bellas del mundo. ¿Qué más se puede pedir? Tardes de gloria.

Pues eso. El caso es que otra alcaldesa de la tierra, Tita García, la más simpática del mundo, ha lanzado una “revolución” de obras y proyectos en Talavera y ahora mismo la ciudad está en plena ebullición, que quieren dejarla más bonita y esplendorosa que nunca antes. Lo conseguirá Tita o no, pero hay que reconocerle a la alcaldesa talaverana, momento electoralista aparte, una pasión por la ciudad y un empuje que en sí mismo tiene ya su mérito. Una conversación con Tita García sobre su ciudad es un torrente de entusiasmo, de ideas y de posibilidades, y tengo el convencimiento personal de que sin la fuerza de esta alcaldesa, su insistencia y su coraje, el macroproyecto de Meta con el que Talavera puede dar un gran salto ni siquiera sería eso a día de hoy: un proyecto con muchas opciones de convertirse en realidad. No sé si su gestión municipal es buena, mala o regular, no estoy al tanto del detalle, y la limpieza de la ciudad me parece manifiestamente mejorable, pero sí creo que Tita arrea todo lo que puede para superar la decadencia que se arrastra de las últimas décadas. Ojalá y veremos.

Y en estas estábamos cuando llega Jordi Hurtado, el sempiterno presentador de “Saber y ganar”, y se mete en un lío con una “pregunta trampa” sobre Castilla-La Mancha, sobre lo que es Castilla y lo que es La Mancha y sobre la parte que sí y la parte que no. O sea, que no toda Castilla-La Mancha es manchega, como bien sabemos todos los castellano-manchegos. La pregunta era: ¿cuántas de las capitales provinciales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha pertenecen a La Mancha? La respuesta es obvia, así que yo me la callo. En fin, que no es admisible referirse a todos los castellano-manchegos sólo como manchegos, como ocurre con frecuencia en muchos medios de comunicación. Que ya les vale.

Y ahí lo vamos dejando. Saludito y felicitación final para el gran albaceteño Andrés Iniesta, el mejor y más majete del mundo, por su último y más especial fichaje: el de comentarista de RTVE para el Mundial de Qatar 2022. ¡Toma ya! Otro iniestazo.

