¿Te la sabes? Pregunta trampa de Jordi Hurtado sobre Castilla-La Mancha en 'Saber y Ganar'

Castilla-La Mancha está celebrando durante este año 2022 su 40º aniversario. Aunque el Estatuto de Autonomía, que supuso la andadura de la comunidad autónoma, se publicó el 16 de agosto de 1982, cuatro décadas más tarde todavía son muchos -incluidos los medios de comunicación- que toman la parte por el todo y se refieren al conjunto de los habitantes de la región como "manchegos", lo que supone una flagrante incorrección.

La Mancha no deja de ser una extensa región histórica y natural, una macrocomarca que forma parte importantísima de Castilla-La Mancha. Pero, he aquí la cuestión, no toda Castilla-La Mancha es manchega. Sin ir más lejos, ni uno solo de los municipios de la provincia de Guadalajara forman parte de La Mancha, por lo que sus vecinos en ningún caso podrán serán considerados manchegos, sino castellano-manchegos o, en todo caso, castellanos.

Al hilo de equivocación recurrente, el exitoso y longevo concurso 'Saber y Ganar' de La 2 ha preguntado a Manolo Romero, uno de sus más famosos participantes, cuántas capitales de provincia forman parte de la Mancha. Para introducir la cuestión, el incombustible presentador del programa, Jordi Hurtado, explicaba: "La Mancha es la comarca histórica más extensa de Castilla y una de las más extensas de España. Es difícil establecer sus límites porque actualmente no está vinculada a ninguna institución administrativa".

Hoy me levanto con un poco más de esperanza que ayer. Jordi Hurtado hablando en el idioma de la verdad cuando algún sabelotodo habla tan a la ligera para referirse a Guadalajara como manchega. Muy bien el concursante también. Necesario que se vea esto. pic.twitter.com/0GhVwk1XPo — Alcarreño Enfurecido (@FuriaAlcarrena) October 25, 2022

"Con todo, sí que es fácil destacar algunas de las localidades más destacadas de esta comarca, como Quintanar de la Orden, Tarancón, Almagro o La Roda. Manolo, ¿cuántas de las capitales provinciales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha pertenecen a la Mancha?", proseguía Hurtado.

El concursante, de su lado apostó 200 euros a que conocía la respuesta, y el programa le ofreció tres posibles alternativas: ninguna, dos o seis. Manolo, que es historiador y ha triunfado en otros programas como 'Boom' (Antena 3) no lo dudó un instante y apuntó: "Yo diría que dos. Ciudad Real y Albacete. Dos".

Efectivamente, su respuesta fue correcta, sumó los 200 euros a su marcador y Jordi Hurtado añadió: "La Mancha ocupa algo más de una tercera parte de la comunidad de Castilla-La Mancha, de ahí que emplear el gentilicio manchego para todos sus habitantes sea bastante desacertado".

Un error que molesta

El fragmento del programa ha sido compartido en Twitter por la cuenta 'Alcarreño Enfurecido', que se ha felicitado por la divulgación realizada por el programa: "Hoy me levanto con un poco más de esperanza que ayer. Jordi Hurtado hablando en el idioma de la verdad cuando algún sabelotodo habla tan a la ligera para referirse a Guadalajara como manchega. Muy bien el concursante también. Necesario que se vea esto".

En amplios sectores castellanistas de Toledo y Guadalajara, principalmente, molesta sobremanera que se refieran a ellos como manchegos. Un gran número de cuentas, a través de las redes sociales, corrigen casi al instante a medios de comunicación y otros usuarios que incurren en el error de "mancheguizar" a todos los castellano-manchegos, quizá por desconocimiento o por una errónea economía en el lenguaje.

Por concretar, la Mancha se extiende por toda la provincia de Ciudad Real, el oeste de la de Albacete, el sureste de la de Toledo y el oeste de la de Cuenca, sin estar incluidas las capitales toledana ni conquense en dicha comarca. Nada menos, pero nada más.

