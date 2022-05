García-Page cree que Pedro Sánchez tiene "demasiada paciencia con Podemos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que “Pedro Sánchez está teniendo demasiada paciencia con Podemos”. Además, ha pedido que se lleguen a acuerdos de Estado con el PP del actual líder Alberto Núñez Feijóo.

Ha sido en una comparecencia en el Siglo XXI de Madrid, donde el presidente regional ha defendido la necesidad de que el Gobierno no siga la misma política que seguía con Pablo Casado. Así, ha defendido acuerdos con Núñez Feijóo en materia de financiación autonómica, inmigración, lenguas, gasto en medicamentos por parte de la Sanidad Pública o sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, cree que el problema de estos pactos es Podemos. “Está tirando de la cuerda en el sentido contrario a los acuerdos de Estado. Y tienen un comportamiento desleal. Admiro la paciencia de Pedro Sánchez, pero no sé si tendrá recompensa electoral. Presentar la Ley del Aborto con elementos a los que el PSOE ha dicho que no, para que el PSOE quede mal, es una deslealtad. Y así hacen con todo”.

Críticas a Garzón

En otro sentido, García-Page ha arremetido contra el ministro de Consumo Alberto Garzón, que “un día se mete con los ganaderos y otro insulta al rey”. “Me parece una indecencia que Garzón se dedique a insultar al rey emérito. Me parece bien que estén en contra de la Monarquía, y no defiendo cosas que ha hecho Juan Carlos I, pero mientras estás en el Gobierno representas a todos y a mí me ofende esa actitud”.

“El rey tiene menos problemas con su padre de los que tuvo el rey Juan Carlos con el suyo”, ha expresado, a la vez que ha añadido que “sin querer está haciendo muy bueno a su hijo porque cuanto más se exceda el rey Juan Carlos, más crece la figura moderada de Felipe VI, que está en su sitio”.

Contra los extremismos

Asimismo, García-Page se ha mostrado en contra de los extremismos, vaticinando que “los rescoldos del 15M se están agotando”. Sin embargo, no ha descartado que Vox, “un partido que no da soluciones”, y PP puedan sumar mayoría, incluso en Castilla-La Mancha.

“En España hay un cierto espacio para acuerdos de gobernabilidad. No les voy a decir lo de la lista más votada, pero me quedo con el planteamiento de Feijóo: es posible que las grandes formaciones políticas lleguemos a pactos de gobernabilidad para impedir el bloqueo político”.

Por ello, aboga por crear un grupo de trabajo entre PP y PSOE para avanzar en asuntos como la financiación autonómica. “También es posible un pacto sobre el gasto autonómico en medicamentos, sobre política de inmigración o sobre las lenguas de España”.

Por último, ha indicado que no defiende “que los jueces voten a los jueces. Es un poder del Estado y deben ser los ciudadanos los que deben decidir quién manda sobre los jueces. Pero hay que reflexionar sobre cómo se compone el Consejo General del Poder Judicial, si debe tener los mismos poderes de ahora, como es controlar la pirámide de ascensos o si deben coincidir la presidencia del Supremo y la del CGPJ”.

