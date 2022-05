Castilla-La Mancha cree que no hay "argumentos suficientes" para recurrir el Plan del Tajo

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado este viernes que respeta que se presenten recursos al Plan Hidrológico del Tajo, pero cree que no hay argumentos para que prosperen, porque cumple una sentencia del Tribunal Supremo (TS) respecto a los caudales.

A preguntas de los periodistas, Martínez Arroyo ha asegurado que el Gobierno regional entiende que se presenten recursos, pero ha puntualizado que "creemos que no hay argumentos suficientes para ganar un recurso como este". En este sentido, ha añadido que, en todo caso, "somos plenamente conscientes de que en cuanto el Consejo de Ministros apruebe un real decreto, entrará en vigor el Plan del Tajo y por lo tanto va a aumentar el caudal ecológico del río en nuestro territorio".

Asimismo, ha asegurado que no habrá una guerra por el agua, porque según ha argumentado, "nosotros no queremos guerra con nadie, lo hemos dicho muchas veces, esto no es una guerra entre comunidades autónomas ni entre intereses distintos".

Según ha indicado Martínez Arroyo, "aquí lo que hay es una planificación hidrológica para los próximos años, hasta 2027, en la que hemos trabajado todos técnicamente".

"Estamos muy orgullosos"

En este sentido, ha recordado que "en Castilla-La Mancha estamos muy orgullosos de que por primera vez se hayan tenido en cuenta nuestros intereses, no solo desde el punto de vista técnico, sino político", y ha subrayado que "se han tenido en cuenta los intereses de Castilla-La Mancha", lo que es muy importante para la comunidad autónoma, aunque ha reiterado que "respetamos que en otras regiones recurran el plan de cuenca del Tajo".

Martínez Arroyo ha comentado que "nosotros consideramos que el incremento del caudal del Tajo a su paso por Aranjuez es muy importante para Castilla-La Mancha", porque los 8,65 metros cúbicos por segundo que contempla el Plan Hidrológico en este punto del cauce fluvial "es una cifra que va a mejorar, sin duda, el estado del río".

"Esto es lo que queríamos en Castilla-La Mancha" y, además, se cumple una sentencia del Tribunal Supremo "que obliga a incluir en el plan de cuenca los caudales mínimos en el Tajo", ha recalcado el consejero de Agricultura.

El mejor avance en la cuenca del Tajo

El titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha opinado que "es un éxito de todos los castellano-manchegos y ha confiado en que "todos los ciudadanos y todas las fuerzas políticas respalden nuestro avance, porque es el mejor avance que hemos tenido en la cuenca del Tajo desde que se puso en marcha el trasvase al Levante".

"Ya es hora de que Castilla-La Mancha participe en la toma decisiones, en primer lugar, y en segundo lugar que el agua que esté en la región ayude a generar el desarrollo y la vida en nuestra tierra", ha sentenciado.

Sigue los temas que te interesan