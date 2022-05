La aprobación del informe del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 2022-2027 abre una nueva etapa en el futuro del río. El documento, que deberá ser aprobado en Consejo de Ministros, obligará a reducir la cantidad trasvasada al Segura para así aumentar los caudales ecológicos del río en Aranjuez, Toledo y Talavera, en cumplimiento de la sentencia dictada en 2019 por el Tribunal Supremo en línea con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Esta noticia era interpretada por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page como un "apretón determinante" en la defensa de los intereses hídricos de la región, mientras que desde el Levante la señalaban como una "sentencia de muerte" para el trasvase.

Más allá de estas valoraciones políticas, habituales cuando se habla de agua, en Castilla-La Mancha no han tardado en aparecer las primeras voces críticas contra el nuevo plan. Una de ellas es la de Miguel Ángel Sánchez, miembro de la Red Ciudadana del Tajo/Tejo en la que se integran la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera y la Plataforma de Toledo en defensa del río Tajo, entre otras muchas de España y Portugal.

"Desde Murcia y la Comunidad Valenciana tienen que estar aplaudiendo porque han coseguido todo lo que querían" de un plan que bajo su punto de vista es "la continuación de los anteriores, que en su día ya fueron anulados o seriamente remendados por el Supremo."

Para Sánchez, "no hay ningún cambio significativo que se pueda valorar positivamente" porque "el trasvase se ha dejado al margen" y "no recoge un descenso del agua trasvasada," más allá de "una pequeña merma al reducirse de los 38 a los 27 hectómetros la cifra a trasvasar."

El único "pequeño avance" que detecta se produce en la fijación de los caudales ecológicos que en su opinión "siguen siendo muy bajos." Sobre estos caudales, critica que "suponen un 50% de lo que se debería haber fijado por sentencia en Toledo, Talavera y Aranjuez," dilatando de "manera escandalosa su cumplimiento a 2027 en el caso de Aranjuez," donde el documento fija que para esa fecha se tendrían que alcanzar los 8,65 metros cúbicos por segundo. A ello, suma que "los caudales de crecida en el tramo medio se han reducido muchísimo."

A Sánchez tampoco le convence el paquete inversiones incluidas en el nuevo texto que asciende a 3.700 millones de euros en los próximos años. "Los 900 millones de euros para invertir en el Jarama se llevan vendiendo desde hace mucho años y la realidad de la depuración tristemente sigue siendo la misma."

"Me gustaría que dentro de unos años tuviese que comerme mis palabras, pero me temo que estamos ante el cuarto plan hidrológico del Tajo y no se van a producir cambios signiticativos," sentencia.

Posible recurso judicial

Mientras, desde Levante la escalada en las críticas han llevado al presidente de la Comunitat Valenciana Ximo Puig a deslizar un posible recurso ante los Tribunales, maniobra que ha encontrado respuesta en Castilla-La Mancha en el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha Francisco Martínez Arroyo.

"Respetamos todos los recursos, siempre hay gente, regiones o entidades que se quedan disconformes, está dentro de lo normal, nosotros hemos recurrido muchos trasvases al río Tajo", ha recordado el consejero, quien ha apuntillado que tienen "todo el derecho del mundo" pero "ningún argumento."

#PlanTajo



Trabajamos por un río Tajo VIVO a su paso por #Toledo y #Talavera.



Por primera vez contamos con un caudal ecológico mínimo.



💧Aranjuez: de 6 m3/s a 8,65 m3/s



💧Toledo: de 10 m3/s a 17,25 m3/s



💧Talavera: de 10 m3/s a 18 m3/s pic.twitter.com/R8xRj1PKrH — Francisco Martínez Arroyo (@fmartinezarroyo) May 4, 2022

En todo caso, ha recordado que el Plan tiene que pasar por el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Ministros para ser una realidad, y una vez que eso ocurra "entrará en vigor independientemente de los recursos planteados."

Martínez Arroyo ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para poner en valor los hitos de este plan, como la fuerte inversión en depuración en la zona sur de la Comunidad de Madrid, el compromiso con los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Toledo y Talavera --de hasta 18 metros por segundo-- o las mejoras para los regantes del Alberche, así como un ahorro de 35 hectómetros cúbicos al año de agua trasvasada al Segura.

Milagros Tolón defiende el fin del trasvase en Murcia

Más allá ha ido la alcaldesa de Toledo Milagros Tolón, quien ha defendido el fin del trasvase en Murcia, donde este miércoles participa en la reunión de la Red de Ciudades Alfonsíes.

"Con todo el cariño, solidaridad y respeto a Murcia y a los murcianos, la ciudad de Toledo viene desde hace tiempo demandando algo que es justo y necesario, pues el Tajo es un río contaminado y se debe al trasvase y a la falta de depuración en Madrid," ha indicado.

Milagros Tolón este miércoles en Murcia.

Reacciones entre los ribereños de la cabecera

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo 2022-2027 también ha producido diferentes reacciones entre los ribereños de la cabecera.

Por una parte, desde la asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía se muestran "esperanzados" por lo que interpretan como "un paso de gigante en la direccion correcta." En un comunicado de prensa, la presidenta de la asociación María de los Ángeles Sierra subrayaba que estamos ante "un gran segundo paso después de que ya se modificaran por primera vez las reglas de explotación del Trasvase."

Vivimos un momento histórico, un arreón importantísimo para nuestros municipios y el Tajo. Avanzamos como nunca lo habíamos hecho, en dirección contraria al infausto Memorándum, de la mano de esta Junta de Castilla - La Mancha que hoy nos arropa. Seguiremos luchando, ¡gracias! pic.twitter.com/SFytTkYWFo — Municipios Ribereños (@MunicipiosRiber) May 3, 2022

Pese a reconocer que "no todo avanza con la misma velocidad que se desearía" y "las cifras del caudal ecológico son las propuestas por los técnicos de la asociación," sí detectan "un cambio de dinámica, un vuelco a la tendencia, que nos permite ir recuperando poco a poco la salud de nuestros embalses y nuestros ríos”. En este sentido, recordaban las palabras de Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón y anfitrión del Consejo de Gobierno itinerante de este martes que señalaba que el siguiente paso sería reflejar en "una nueva modificación de las reglas o mediante una nueva ley" la garantía de tener "una lámina mínima de alrededor de 900 hm3 para poder satisfacer las necesidades del Tajo y nuestro derecho al desarrollo como ribereños de la cuenca cedente."

De otro lado, los alcaldes del PP Alocén, Auñón, Trillo, Pareja y Durón en Guadalajara, y Huete, Castejón, Villar del Infantado y Valle de Altomira en Cuenca, han mostrado su malestar ante el Gobierno autonómico al considerar que "se exprime cada vez más" a este territorio, reclamando una lámina no trasvasable como mínimo del 50% en los embalses, "algo aprobado por unanimidad todos los municipios ribereños de todos los partidos".

Imagen de los alcaldes ribereños del PP de Entrepeñas y Buendía.

Estos regidores, en una nota de prensa, han acusado al Ejecutivo de Emiliano García-Page de "no ser capaz de resolver los problemas de depuración" de estos pueblos "pese a que lo viene anunciando desde hace años".

De igual modo, han reprochado que el Gobierno autonómico solo hable de los ribereños "sin ofrecer soluciones", ante lo que han puesto como ejemplo "los nuevos trasvases que se vienen anunciando" a nuevos puntos de la región como La Mancha a través de la tubería manchega.

Sigue los temas que te interesan