El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, ha reivindicado este viernes que los fondos de cohesión de la Unión Europea se puedan destinar a la investigación básica porque si no "no va a haber después nada que aplicar".

Una petición que Garde ha hecho durante su intervención en el acto de entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha 2021, en el Museo Paleontológico de Cuenca.

Así, ha aprovechado la presencia del regional, Emiliano García-Page, para pedir al Gobierno de Castilla-La Mancha que traslade esta petición a la Comisión Europea "porque si no sólo se financiará la aplicada, y dentro de unos años tendremos un problema", ha advertido.

El responsable de la institución académica también ha trasladado otra reivindicación "histórica" que, según ha recordado, lleva haciendo desde el año 2012, que insta al Gobierno de España a que los fondos de cohesión, "que están regionalizados", tienen que venir a Castilla-La Mancha. "No pueden ir a Madrid, a Valencia o Cataluña porque digan que aquí no los usamos, eso no es así, nos tienen que dar la oportunidad de emplearlos porque están regionalizados".

Agradecimiento

El rector, que ha hablado en nombre de todos los premiados, ha agradecido al Gobierno de Castilla-La Mancha por haber retomado los Premios de Investigación e Innovación. "El recuperarlos es un gran acierto porque permite visibilizar la gran labor que hacen los hombres y mujeres que se dedican a la investigación", ha afirmado.

También ha dado las "gracias" al Ejecutivo regional por poner en marcha el Plan regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, con el que se pretende movilizar, entre inversión pública y privada, más de 1.100 millones de euros entre los años 2021 y 2024.

Asimismo ha puesto de relieve que la Universidad de Castilla-La Mancha, que este año cumple 40 años de su creación por ley, genera en cuanto a publicaciones científicas el 95 por ciento de la actividad investigadora de la región y, en cuanto a captación a fondos externos, consigue el 91 por ciento de los fondos que consigue la región. "Es el mayor agente investigador e innovador de la región", ha puesto de manifiesto.

