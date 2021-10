El Debate del Estado de la Región de este año 2021 se celebra cuando todavía queda algo más de un año y medio para los próximos comicios autonómicos, previstas para mayo de 2023, pero durante el cara a cara protagonizado durante la tarde por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el líder de la oposición, el 'popular' Francisco Núñez, ya se ha respirado un claro ambiente preelectoral.

Los esfuerzos del jefe de filas del PP castellano-manchego se han centrado en presentar a un García-Page que pertenece "al pasado" y que está "cansado y aburrido" tras más de veinte años en la política castellano-manchega, a lo que el máximo responsable de la Junta ha respondido alentando las supuestas dudas internas sobre la idoneidad de Núñez como candidato de los 'populares' a la Presidencia y criticándole que sea "el único caso en España que se conforma con pactar con Vox y no quiere mayorías".

Tras la larga intervención en solitario de Page durante la mañana, el debate ha cogido temperatura cuando en la sesión vespertina Paco Núñez ha propuesto al presidente de la Junta pactar un nuevo Estatuto de Autonomía siempre que no suponga modificar la ley electoral. "Quiero tenderle mi mano para que aprobemos juntos un nuevo Estatuto que se adapte a los tiempos, a las necesidades y a las competencias que hoy tiene Castilla-La Mancha, pero que no tenga dentro nada que ver con la reforma de la ley electoral. De aumentar el número de diputados en Castilla-La Mancha, nada de nada", ha asegurado Núñez.

"Queremos un Estatuto al servicio de los ciudadanos, que impida el aumento de los políticos, que baje impuestos, que defienda la unidad de España, que obligue a los gobernantes a escuchar a los ciudadanos, a trabajar de la mano de la sociedad civil", ha finalizado.

Vox para echar a Page

Durante su turno de réplica, Emiliano García-Page ha definido la intervención previa de Núñez como "una perorata que me niego a calificar siquiera como un discurso", el presidente regional no ha respondido explícitamente al ofrecimiento del líder del PP sobre la redacción de un nuevo Estatuto, pero ha asegurado: "Me he acabado dando cuenta de las vueltas que ha dado para llegar a lo que verdaderamente importa. Vaya hombre, no quiere que cambiemos la ley electoral. Usted piensa que con ella ya no tengo remedio y que entre ustedes y Vox van a echar a Page. Pero no se lo vamos a poner fácil, por el bien de la región".

🙅🏽‍♂️@garciapage: "Intenten ustedes ser mejores, porque si esperan que yo me canse... Que no, que no me voy a cansar. Me pone mucho cuando veo que hay riesgo que esta región caiga de nuevo en las garras de gente que haría lo mismo que Cospedal. No lo puedo permitir."#CLMprogresa/❤️ pic.twitter.com/gthmiPAo2n — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) October 6, 2021

A ese respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha especulado sobre su posible candidatura a la reelección como presidente de la Junta en las elecciones autonómicas de 2023, asegurando que el simple hecho de que la región pueda volver "a los tiempos de Cospedal" le disipa todas las dudas: "Si me dejan tranquilo me puedo pensar lo que hacer, pero basta que me piquen para tenerlo claro". "Aunque solo sea porque Castilla-La Mancha no caiga de nuevo en las garras de gente como Cospedal, no lo puedo permitir", ha añadido.





Además, García-Page ha tirado de condescendencia para volver a sembrar dudas sobre el apoyo interno de Paco Núñez como líder de los 'populares' castellano-manchegos. De hecho, el presidente de la Junta ha comenzado su intervención de réplica preguntándose sobre si el PP ha aclarado durante el reciente congreso nacional celebrado en Valencia la idoneidad o no del Núñez como futuro candidato a la Junta. "Como nos tenemos buen afecto personal he tenido dudas sobre como comportarme. Si le critico mucho ya no sé si es bueno o malo. Ya que le conozco a usted, mejor que no nos cambien, pero no sé si lo han aclarado en Valencia, no lo sé", ha afirmado.

Señala a Isabel Rodríguez

"¿Usted quiere que yo sea el candidato del PSOE o quiere que venga otro?", le ha preguntado Page a Núñez. Pero el presidente se ha adelantado asegurando que en el PSOE de Castilla-La Mancha "sobra gente" para dirigir la región en un futuro, momento en el que ha apuntado a un nombre en concreto: "Nosotros tenemos mucha cantera, señor Núñez, empezando por la ministra (Isabel) Rodríguez, que es extraordinaria", ha dicho refiriéndose a la actual portavoz del Gobierno de España y ministra de Política Territorial, exalcaldesa de Puertollano.

🗣 @paconunez_: “Señor Page, usted ya no es útil en nuestra región. Es un clamor en Castilla-La Mancha”.#ListosParaGobernar pic.twitter.com/3zfjmLtdpj — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) October 6, 2021

De su lado, Paco Núñez se ha presentado como un "político del siglo XXI" y ha insistido en dibujar a Page como otro que "pertenece al pasado", que está "cansado de esta tierra, al que le aburre Castilla-La Mancha, que está en otra cosa, en los asuntos de la Villa y Corte". "Castilla-La Mancha no se merece un presidente que sea un fraude como lo es usted", "por su propia desidia ni está ni se le espera" o "después de 20 años ya no está a la altura", ha llegado a decir.

Para cerrar el cara a cara entre socialistas y populares, el presidente de la Junta ha advertido al PP de Castilla-La Mancha: "No confundan madurez y solvencia con cansancio. Si me buscan, hasta ahora les he ganado. Y si me siguen buscando, lo intentaré de nuevo". Todo apunta, por tanto, a que García-Page está dispuesto a optar por tercera vez consecutiva a la Presidencia de Castilla-La Mancha y mantenerse en el cargo, si así lo quieren los ciudadanos, más allá de los ocho años que como máximo estaban fijados por ley hasta que al inicio de la actual legislatura Paco Núñez, representando a un PP completamente huérfano de poder institucional en Castilla-La Mancha, aceptase suprimir dicho tope temporal a cambio de que todos los diputados de las Cortes volviesen a cobrar un sueldo.

