El presidente de Castilla-La Mancha insiste en la teoría que lleva defendiendo desde hace meses: los impuestos autonómicos tienen que igualarse en todo el país para evitar desigualdades entre españoles. En ello ha insistido durante el Debate sobre el Estado de la Región que se celebra este miércoles y jueves en las Cortes castellano-manchegas.

En un momento de su intervención, el líder socialista ha asegurado que, más allá de otro tipo de patriotismos, "tiene que haber España también para los impuestos". "A ver si el PP está de acuerdo cuando llegue el proyecto de ley para que todas las autonomías no rompan España en 17 mercados", ha añadido.

🗣@garciapage:



“Hay gente que está haciendodemagogia con los impuestos. Aquí tiene que haber España también para los impuestos. A ver si el PP está de acuerdo cuando llegue el proyecto de ley para que todas las autonomías no rompan España en 17 mercados"#CLMprogresa/❤️ pic.twitter.com/9gmyfmR0IQ — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) October 6, 2021

En ese sentido, ha avanzado que Castilla-La Mancha está estudiando junto a otras regiones sacar adelante un frente común para que los impuestos autonómicos converjan en todo el país. Eso, ha explicado, no supone tener que revisar la fiscalidad de las autonomías al alza. "Si quieren nos podemos de acuerdo a la baja, pero todos", ha finalizado sobre este asunto, que ya le ha generado polémicas con comunidades vecinas como Madrid, a la que ha criticado por hacer "dumping fiscal".

Impuestos congelados

García-Page, en relación a la presión fiscal en Castilla-La Mancha, ha adelantado su intención de que la misma siga congelada, tal y como se ha acordado con empresarios y sindicatos. De esta forma, rechaza implícitamente una de las propuestas estrellas del PP, el principal partido de la opición, que en numerosas ocasiones ha solicitado a los socialistas pactar una bajada generalizada de los impuestos en la región.

"Vamos a seguir con la orientación de mantener estable la presión fiscal y de tocar los impuestos de tal manera que salgan ganando aquellos que más lo necesitan y, por supuesto, consigamos dar viabilidad y sostenibilidad a un modelo (de servicios públicos) que requiere de ingresos si se quieren mantener las cosas. Lo demás es autoengañarnos", ha defendido.

El presidente, además, ha insistido en que, "si me tienen que dar a elegir entre una coma más de déficit o triturar los servicios públicos, nosotros no vamos a recortar". "La gente por delante. Les aseguro que no es demagogia y los presupuestos lo van a dejar claro. Soy capaz de aguantar algún coscorrón, aunque venga de algún ministro, porque me importa más mi tierra", ha insistido.

Deducciones fiscales

Durante su intervención, García-Page ha anunciado también la supresión de 19 tasas, deducciones fiscales para empresas y familias y una Estrategia de impulso del trabajo autónomo con horizonte 2025, que contará con 75 millones y beneficiará a 100.000 trabajadores por cuenta propia.

Respecto a las nuevas deducciones, el presidente ha avanzado una nueva para las familias con renta media y baja que lleven a sus hijos, de 0 a 3 años, a las escuelas infantiles. Además, ha anunciado que se va a extender la actual deducción en el IRPF para las familias numerosas a las familias monoparentales.

En cuanto a la deducción por arrendamiento de vivienda habitual que actualmente se aplica a menores de 36 años, ha señalado que también se va a extender a personas con alguna discapacidad, a familias numerosas y a familias monoparentales.

Además, en el impuesto sobre actos jurídicos documentados se va a duplicar el límite de la deducción en la cuota para el supuesto de los actos de registro notariales en relación a la adquisición de locales de negocio destinados a la constitución de una empresa. Asimismo, en el mismo impuesto se establecerá una bonificación del 50 por ciento de la cuota tributaria para las escrituras que documenten el aumento o disminución sobre suelos destinados a uso industrial o terciario.



En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, ha resaltado que se establecerá un tipo reducido del 5 % para las trasmisiones de la vivienda a una persona física o jurídica que ejerza una actividad empresarial con el requisito de que la venda o arriende en un plazo máximo de tres años, y un tipo superreducido del 5 % para la adquisición de inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial.

🤰🏽@garciapage: “Vamos a extender la actual deducción en el IRPF para familias numerosas a las familias monoparentales y vamos a aprobar un nuevo tipo reducido del 5% en Transmisiones Patrimoniales”. #CLMprogresa/❤️ pic.twitter.com/dBnBILrjnp — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) October 6, 2021

Registro de contratistas

De otro lado, ha anunciado la puesta en marcha, simpre respetando los límites del ordenamiento jurídico, de un registro especial de contratistas "para intentar por todos los medios" que a las empresas castellano-manchegas les sea "más asequible la participación en los contratos de la comunidad, que en los próximos años van a ser muchísimos".

🗣 @garciapage: "Pensando en las empresas de la región, vamos a generar un registro especial para facilitar la competitividad en los contratos con la administración, pues ellos son los que dejan riqueza en la tierra".#CLMprogresa/❤️ pic.twitter.com/DKoDAVc3jT — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) October 6, 2021

El presidente de la Junta también ha avanzado que la Comunidad Autónoma va a recibir en el próximo reparto de Fondos de Cohesión para el periodo 2021-2027 un total de 2.459 millones de euros, lo que supone un incremento del 22,3 % en comparación con el sexenio anterior.

En cuanto a fondos europeos, ha dicho que no sólo se plantea "rascar todo lo posible", sino que además la región ha ido "por delante a la hora de incitar a muchos empresarios para que se presenten cientos de proyectos privados".

Sigue los temas que te interesan