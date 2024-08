Así es el equipo de fútbol sala que lleva los colores de Talavera de Talavera de la Reina por Japón

Talavera de la Reina y Tokio están separados por casi 11.000 kilómetros de distancia. Dos ciudades y dos culturas muy diferentes que desde hace poco tienen un nexo de unión gracias al fútbol sala.

El culpable se llama Yuki Yamashita. Este exfutbolista que llegó a España muy joven para probar suerte en este deporte, logró hacer carrera en equipos como Lanzarote, Bargas FS, Andorra FS, CE Sant Juliá, FS Zamora, Ciudad de Toledo FS, Silver Novanca Leganés FS, Navalmoral FS y Almaraz FS.

En este periplo que duró casi una década, Talavera fue su residencia durante varios años, de ahí que ahora se declare un enamorado de la ciudad.

"He tenido la suerte de vivir en una gran ciudad como Talavera, donde me he encontrado con personas muy acogedoras y que han contribuido a que creciera como persona y deportista", estas palabras las ha pronunciado Yuki durante una videollamada que ha tenido con el alcalde, José Julián Gregorio. El motivo no ha sido otro que la recepción por parte del primer edil talaverano de la camiseta del equipo que ha puesto en marcha en Japón con los inconfundibles colores blanco y azul de la enseña talaverana.

"Era la mejor manera de que tuviera ADN talaverano", ha explicado el futbolista a Gregorio, quien le ha agradecido que "el equipo lleve nuestra bandera y nuestros colores a Japón".

Yuki Yamashita, que ha bautizado a este equipo con el nombre de Barroso FS, ha logrado el ascenso a la Tercera División de la Liga de Saitama, un primer éxito que espera dar continuidad hasta conquistar la élite del fútbol sala nipón.