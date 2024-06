Dimisión por sorpresa en un ayuntamiento de Ciudad Real: "Elijo a mi hijo, mi marido, mi familia y mi trabajo"

Dicen que algo tiene la política que engancha y cuesta dejarla, pero a Pilar Mateos no le han dolido prendas para hacerlo. La hasta ahora concejal de Medioambiente y Promoción Económica en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) aprovechaba el pleno celebrado en el Ayuntamiento de la localidad para anunciar por sorpresa que ha decidido dejar su acta por motivos personales.

Mateos, además, se sinceraba ante toda la Corporación municipal y aseguraba: "Tengo un pequeñín que pregunta mucho cuando no me ve y son muchos ratos los que no me ve. Y no es por él por quien lo hago, sino por mí. Quiero estar con él y lo elijo a él, a mi marido, a mi familia y mi trabajo".

En su despedida, la ya exconcejala agradecía el trabajo de sus compañeros del equipo de Gobierno, a los que calificó como "gente sana, sincera y muy trabajadora".

Por su parte, la alcaldesa Sonia González tuvo buenas palabras para Mateos, a la que agradeció su "honestidad" y dijo: "Te vas con la satisfacción del trabajo bien hecho y la cabeza alta".

Desde el equipo de comunicación del Consistorio han relatado que, igualmente, tanto los portavoces del PSOE e Izquierda Unida, "superada la sorpresa del anuncio, le desearon lo mejor en esta etapa que inicia, o que continúa, ya sin las responsabilidades de la concejalía".

La sesión concluyó con la secretaria del Ayuntamiento detallando el procedimiento a seguir tras la renuncia de Mateos, incluyendo la notificación a la Junta Electoral Central y la previsión de que Verónica López de la Vieja Serrano ocupará el cargo vacante en el próximo pleno, al ser la siguiente en la lista electoral del Partido Popular.