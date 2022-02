No ha sentado nada bien al PP de Ciudad Real que Pedro Sánchez se haya desplazado este miércoles a Puertollano en helicóptero cuando, a su juicio, tenía tiempo suficiente para llegar en AVE, no habría contribuido a contaminar el medioambiente y habría resultado infinitamente más barato.

Los diputados nacionales del PP Rosa Romero y Juan Antonio Callejas han criticado que Pedro Sánchez haya viajado hasta Puertollano en helicóptero porque, entre otras cosas, supone un coste de 6.300 euros, cuando en AVE hubiese costado entre 60 y 100 euros.



Los diputados populares por Ciudad Real han lamentado en un comunicado que Sánchez haya optado por el helicóptero para acudir a la localidad ciudadrealeña en vez en AVE "como hacen a diario los cientos de personas que se desplazan a Madrid desde la ciudad minera".



Además, los parlamentarios han señalado que "resulta aun más llamativo su desplazamiento en helicóptero cuando ha acudido a Puertollano a hablar de energías limpias y él ha utilizado un medio de transporte contaminante".



Asimismo, ambos dirigentes han criticaco que el líder del Ejecutivo no haya aprovechado su visita a Puertollano para anunciar que la A-43 va a ser un compromiso de su gobierno, "enmendando además, que es lo que debería hacer, el informe del pasado julio de 2021 de que no se va a construir ni la opción norte ni la sur de la A-43".



"Hoy Pedro Sánchez nos ha confirmado que la construcción de la A-43 no está dentro de sus prioridades", han indicado los diputados.

El presidente del Gobierno ha visitado el Centro Nacional del Hidrógeno de Puertollano, donde ha afirmado que el Ejecutivo "tiene claro" cómo gestionar los fondos europeos, recordando que el 40 % de los mismos se destinarán a políticas de transición energética.

El Gobierno lanzará la próxima semana las convocatorias del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) de energías renovables, que aprobó a finales del año pasado y con el que se prevén movilizar unos 16.400 millones de euros entre inversión pública y privada, vinculadas al hidrógeno verde.

