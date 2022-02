La foto la ha compartido la propia perioditas toledana Sara Carbonero en su cuenta de Instagram. Ha aprovechado la celeración de su 38 cumpleaños y ha mostrando las "cicatrices" que le ha dejado la vida a lo largo de todos estos años.

Haciendo uso de una imagen tomada por su gran amigo Álex Varo durante una sesión para publicidad, la periodista ha desnudado su pensamiento en las redes sociales. "Suelo decir que, para mi, el año nunca comienza en enero, ni con el nuevo curso de septiembre. Soy más de iniciarlo el día de mi cumpleaños, cuando he completado una nueva vuelta al sol", escribe Sara.

Comenta que le encanta "cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste". Revela, "por seguir el balance", que este último año "ha estado lleno de cambios, crecimiento y aprendizaje pero sobre todo de aceptación y agradecimiento".

Se sincera y habla del momento dulce que está viviendo: "Me siento muy afortunada y feliz" y da las gracias "de corazón a toda la gente que me acompaña en el camino, gente que tiene el cielo ganado conmigo. Sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien".



Cuenta, en referencia a la imagen que ha publicado, que estaban en una sesión de fotos y "@alex.varo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro". Se trata, afirma la periodista, de "un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino".



Es, según Sara, "el tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida". Y es que "para tener vida hay que tener cicatrices".



A cerca de 200.000 personas les ha gustado el comentario de Sara Carbonero.

