José Bono Rodríguez, el único hijo varón del expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, hace sus pinitos en las redes sociales difundiendo el producto y la imagen de una marca comercial relacionada con la hípica, ocupación a la que dedica su tiempo como jinete y como responsable del magnífico centro ecuestre que la familia tiene en Toledo.

Aunque con muchos menos seguidores en Instagram que su hermana Amelia (10.300 frente a más de 406.000), Bono junior no ha dejado escapar la oportunidad de promocionar la marca de monturas de uno de sus patrocinadores.

El jinete, para su trabajo sobre el caballo, ya sea en el día a día o en las competiciones, tiene que medir cada detalle y sentirse cómodo. Por eso ha acudido a la fábrica de uno de sus patrocinadores y marca creadora de sus sillas de montar favoritas. Y lo ha contado de esta forma: "Ha sido un auténtico placer conocer cómo trabajan en la fábrica de monturas Meyer. ¡Todo hecho a mano y con un estricto control de calidad! Sin ninguna duda son las mejores del mundo! Se fabrican íntegramente a mano y con las pieles de mejor calidad del mercado. Su departamento de investigación y desarrollo no para de trabajar no solo para que nosotros los jinetes vayamos lo más cómodos posible, si no que no cesan en intentar mejorar la adaptabilidad a la forma y a los movimientos de nuestros caballos. Si aún no estás convencido solo tienes que montarte cinco minutos en una de ellas…".

Lo puede decir más alto, pero no más claro.

