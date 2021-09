Cuanto más polémico son los personajes de los programas "rosas" de Telecinco más tiempo están en pantalla y más posibilidades tienen de aumentar sus ingresos. Entre los habituales, el talaverano Miguel Frigenti se ha converito en una de las figuras más sólidas para ir dando el relevo a los tertulianos de toda la vida.

Frigenti, uno de los protagonistas de Secret Story, es también uno de los personajes más controvertidos de Telecinco. Y eso es precisamente lo que le da más fuerza, a pesar de los secretos sobre su pasado que están saliendo a la luz y de sus duros enfrentamientos con algunos compañeros. Lo que ha ocurrido los últimos días, con su novio por medio, ha colmado el vaso.

Tal como ha contado Ecoteuve.es, desde Telecinco y Secret Story se sigue explotando el conflicto que Frigenti mantiene con sus excompañeros de Ya es mediodía. Sobre todo con Miguel Ángel Nicolás, coordinador de la parte 'fresh' del programa. Éste fue quien decidido que el talaverano dejara de colaborar en el espacio de Mediaset.

Frigenti ha asegurado que fue despedido del programa por culpa de Alba Carrillo. También ha acusado a Isabel Rábago de atacarle y gritarle en las reuniones que mantenían antes de cada emisión, algo que ha negado rotundamente la periodista.

Miguel Ángel Nicolás apoyó a Rábago, diciendo que lo que contó Frigenti es totalmente falso. Además, ha insistido en que no fue despedido, sino que se dejó de contar con él al concluir su contrato. Pero no quedó ahí la cosa porque Nicolás, demostrando una forma de actuar muy retorcida, sorprendió a Nuha, novio y defensor en plató de Frigenti, ofreciéndole la oportunidad de fichar por Ya es mediodía.

Hasta en dos ocasiones le hizo la propuesta. "Tienes que venir", le dijo al joven, que lo rechazó de plano. "No, no. A mí déjame de eso...", dijo con timidez la pareja del concursante. "Yo no voy a firmar nada", aseguró Nuha mientras Nicolás aseguraba que este le "recuerda al Frigenti inocente de cuando empezó". Desde luego más inocente que el propio Nicolás, que ha demostrado lo sibilino que puede llegar a ser y que muchos internautas han interpretado como una forma de querer quitarle el novio al talaverano.

