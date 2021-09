El asunto de las dietas que cobran los políticos por asistir a plenos, comisiones u otras renuniones en diputaciones o ayuntamientos ha sido siempre objeto de debate. Algunos políticos han combatido estas prácticas por las que se cobran cantidades fijas sin tener en cuenta el tiempo que han empleado los beneficiarios de las mismas.

Es el caso del único diputado de Ciudadanos en la Diputación de Toledo, Julio Comendador, que el pasado lunes intervino en el pleno para insistir en su idea de que no está justificado que se cobren 700 euros por la asistencia a plenos extraordinarios o comisiones de cinco minutos. "Solo queremos que se cobre por trabajar", explicó Comendador, cuya actuación se puso en tela de juicio por cobrar dietas de 200 euros del ayuntamiento de Toledo, del que es también concejal.

Ante estos ataques, el diputado centrista anunció en el mismo pleno su renuncia a cobrar la dieta municipal, aportando la comunicación que había hecho en ese sentido a la alcaldesa. "30 euros la hora. Nada que ver con los 700 euros por plenos de 5 minutos", dijo. Y echando cuentas, le salían 8.400 euros la dieta por hora en la Diputación frente a los 30 del ayuntamiento.

Comendador recordó al equipo de gobierno que según el Tribunal de Cuentas esos 700 euros no están justificados. Y ante las críticas que ha recibido explicó que pierde dinero estando en la política: "No he venido a ganar dinero ni a tener coche oficial. Otros han vivido muy preocupados por esos 700 euros y como lo hemos sacado desde Ciudadanos ustedes han ido al ataque personal".

En su cuenta de Facebook comentó más tarde que "gracias a Cs Toledo salieron a la luz los 700 € que cobraban los diputados no liberados de PP y PSOE en la mayoría de los meses sin que estuvieran justificados, tal y como dictaminó el Tribunal de Cuentas. El debate de fondo que siempre hemos perseguido era el de buscar vías para que sí se justificaran esas dietas, pero PP y PSOE siempre han huido de afrontarlo con responsabilidad. Es momento de que los políticos demos ejemplo".

