Somos políticos y ¿qué hacemos?: política

A más de uno le va a sorprender esta afirmación: a las instituciones, incluida la local, venimos a hacer política y, generalmente, viene cargada de buenas ideas ligadas a la ideología de cada partido, que es el instrumento por el que somos concejales y concejalas.

Venimos a solucionar los problemas de la gente hoy y a preparar nuestras ciudades y pueblos en pos de tener el mejor lugar en el que querer y poder vivir. Si solo estamos en las administraciones para impulsar ocurrencias, no necesitamos representantes democráticos, sino musas que nos inspiren y técnicos que ejecuten esas ideas.

Y es desde esta perspectiva política de la institución desde la que algunos tomamos decisiones. No vamos a aplaudir la idea de un teleférico entre los puentes de San Martín y Alcántara porque desfiguran el paisaje de Toledo que es Patrimonio de la Humanidad, ni apoyaremos un Museo Historiográfico teniendo medio olvidado el Museo de Santa Cruz, entre otros.

No compartimos un modelo de ciudad que sigue construyendo hoteles de lujo en el Casco o en la ribera del Tajo y que considera que el Estado Social y Democrático de Derecho se alcanza si unos pocos lucen henchidos de dinero sus bolsillos en lugar de moldear un entramado de impuestos que asegure que quien más tiene, más aporta a las arcas públicas para garantizar la ayuda a quien más lo necesita.

No vamos a dar brillo a ideas de partidos que creen que las mujeres van por la calle y se caen desplomadas muertas, cuando en verdad son asesinadas, o acuden a clínicas donde se practican interrupciones voluntarias y legales del embarazo para llamarlas asesinas cuando han tomado una decisión tan complicada.

No acompañaremos a nadie que considere que los inmigrantes, esos que luego cuidan a nuestros padres y madres “por dos duros”, vienen a delinquir, quedarse con las becas de comedor o a ocupar las viviendas de quienes van a comprar el pan.

Las ciudades del futuro o son sostenibles o no serán. Es imposible compartir ideas y acción política, sí acción política, con quien niega el calentamiento global producido por la acción depredadora de los humanos en su afán de acumular riqueza propia, mudando los espacios naturales en desiertos climáticos a costa de un modelo urbano que prima el hormigón y el alquitrán, también en Toledo.

Es difícil acompañar a nadie que mira a la juventud de Toledo y solo ve fiesta; por eso hay una Concejalía de Festejos y Juventud en vez de una de Juventud, Vivienda y Empleo que trabaje en proyectos emancipadores con trabajos dignos y viviendas asequibles que garantizan futuro y salud mental.

No acompañaremos a formaciones que no quieren el aumento del Salario Mínimo, ni reformas laborales que garanticen derechos y mejoren los infames datos de siniestralidad, ni viviendas en las que no haya que invertir más del 30% de los ingresos de las familias para tener un techo.

A la derecha y a la extrema derecha les ha salido muy barato despolitizar la política, pero en los ayuntamientos, y también en el de Toledo, se hace política. Lo que será muy caro es que esa despolitización se perpetúe, porque esa será la embocadura de una élite en las administraciones que estarán solo pendientes de ser leales con su clase, y cada vez más despegadas de las necesidades de la mayoría. Por esto votamos que no a las propuestas de resolución de Vox y PP ...; y porque solo pedían que hiciera sus cosas otra administración.

Esos y muchos más son los argumentos que se le olvida contar a quienes se quejan de que no aprobamos sus propuestas. Evidentemente, porque su sustento ideológico no tiene nada que ver con el nuestro.