El centro regional de RTVE en Toledo ha inaugurado este jueves sus instalaciones remodeladas de la calle París, donde se ha trasladado RNE tras dejar el edificio del paseo de San Cristóbal. Ahora los trabajadores de TVE y de RNE comparten el mismo edificio y labores informativas, en una nueva etapa en la que uno de sus objetivos esenciales es el de "mezclar la más avanzada tecnología con el humanismo de siempre", tal como expresó uno de sus directivos.

Asistieron numerosas personalidades como el presidente de Radio Televisión Española a nivel nacional, José Manuel Pérez Tornero; el presidente regional, Emiliano García-Page, o la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en un acto conducido por la directora del centro territorial de RTVE en Castilla-La Mancha, Cristina Bravo. La periodista tuvo una brillante intervención salpicada de vídeos de impecable factura sobre el proceso de transformación del edificio y la aplicación de tecnologías punteras al trabajo diario del centro.

El acto se desarrolló en la terraza del inmueble, con espectaculares vistas a Toledo, al aire libre y en una radiante mañana en la que el viento hizo de las suyas. Las peores rachas se produjeron durante la intervención de García-Page, sobre todo cuando el aire tiró al suelo una de las tres banderas situadas al lado del escenario. La levantaron, pero al rato se cayeron las tres de golpe. Page, socarrón, comentó que menos mal que habían caído todas a la vez, que si hubiera sido únicamente la de Castilla-La Mancha alguien habrá sacado algún chascarrillo, aunque él habría impedido que se cayera (Castilla-La Mancha). Finalmente, el personal auxiliar retiró las enseñas para evitar nuevas molestias.

Lo que pasó a continuación es que se vino contra el suelo, con cierto estrépito, el panel con la placa del acto de inauguración. Como el viento persistía en aguarle el discurso a Page se necesitó a una persona para sujetar el armazón. El presidente se lo tomó con deportividad y le sirvió para distender el discurso, con el que defendió a ultranza la presencia del centro territorial de RTVE y su complementariedad con la televisión pública regional. En ese sentido, lamentó que las televisiones privadas no tengan la misma presencia en la región.

Había empezado precisamente con tono distendido contando una anécdota de cuando se inauguró el edificio hace ya más de 30 años, siendo él un concejal toledano de 18 años, el más joven de España. Como ya entonces no se cortaba a la hora de hacer ciertos comentarios expresó su inquietud ante el hecho de que se hubiera levantado el edificio al lado del cementerio. "Y la respuesta no fue mala, me dijeron que Radio Televisión Española es eterna".

El acto de inauguración concluyó con un vino español y la felicitación generalizada a sus organizadores, muy especialmente a Cristina Bravo como directora del centro.

