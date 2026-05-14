ES NOTICIA:
Últimas noticias
Elecciones andaluzas 2026
Mapa de noticias
Lotería Nacional hoy
Abucheo a Marlaska
Polémica muerte guardias civiles
Florentino Pérez atribuye su enfado a la "desestabilización"
Sánchez ignora la polémica con los guardias civiles
Riquelme pide a Florentino tiempo
Ley Bienestar Animal
Abogado sobre la vivienda
Apertura de bar
Análisis Forza Horizon
Ayudas 18.800 euros
Copago farmacéutico pensionistas
Tratado Canadá UE
Reducción jornada laboral
Reciclar ropa usada
España apuesta por Marruecos
Aumentar la fianza del alquiler
Fernando Tejero
Ascensor en la comunidad
Negocio venta legumbres
David Bisbal
Ahorro autónomos
Madre de dos hijos y vive con 7 personas
Llega una vaguada polar a España
Ley de Propiedad Horizontal
Impuestos en España
Precio vuelos comprados
Vacaciones trabajadores media jornada
La UE plantea levantar un muro en el Ártico
George Clooney
Marc Vidal
Lotería del Niño 2027
Análisis Subnautica
Paco Núñez junto a Almudena Collado y Guillermo Vila.

Paco Núñez junto a Almudena Collado y Guillermo Vila.

Opinión NOS HAN CONTADO

Paco Núñez cuenta cuál fue el primer libro que le regalaron cuando entró en política: "No puedes criticarle sin conocerle”

Publicada

El presidente del PP, Paco Núñez, ha visitado la librería que acaba de abrir en Cuenca el periodista y colaborador de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Guillermo Vila junto a su mujer, Almudena Collado. Allí, en 'El Girasol', ha recordado cómo cuando entró en política su hermana le regaló la biografía de Santiago Carrillo, histórico líder del Partido Comunista.

"Mi hermana es una lectora empedernida, llevamos veintitantos años regalándonos por el Día del Libro", ha asegurado en una publicación en redes sociales donde ha confesado que cuando abrió aquel ejemplar encontró una dedicatoria muy significativa: "No puedes criticarle sin conocerle".

En la conversación con Guillermo y Almudena, Núñez también ha relatado su predilección por la lectura, en especial por la novela negra, que le sirve de refugio en los largos viajesen coche que lleva a cabo por todo el territorio de castellanomanchego.

"Leer es maravilloso porque puedes tener tu propia opinión. Leo por divertirme, por entretenerme, por despejarme, porque me gusta", ha confesado.

El líder regional del PP ha asegurado que este gusto por la lectura también la comparte con su hijo, quien "devora no menos de tres libros por semana".

Una afición que, según ha recordado, nació en una visita a Argamasilla de Alba. "Era sábado y nos regalaron una edición juvenil de 'El Quijote'. El domingo, ya se lo había leído", ha apuntado.

Apoyo a los autónomos

Más allá de estas confesiones, Núñez ha felicitado a la pareja por haber emprendido este negocio "con ilusión, esfuerzo y muchísimo sacrificio".

Acompañado por el vicesecretario de Formación del PP-CLM, Álvaro Barambio, y la presidenta del Partido Popular en la ciudad de Cuenca, Beatriz Jiménez, Núñez les ha felicitado por "dar un paso adelante, arriesgar su patrimonio y dedicar su vida a sacar adelante un proyecto empresarial en una tierra donde el Gobierno socialista lleva demasiados años poniendo dificultades a quienes quieren emprender".

Más en Opinión