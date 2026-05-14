Paco Núñez cuenta cuál fue el primer libro que le regalaron cuando entró en política: "No puedes criticarle sin conocerle”

El presidente del PP, Paco Núñez, ha visitado la librería que acaba de abrir en Cuenca el periodista y colaborador de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Guillermo Vila junto a su mujer, Almudena Collado. Allí, en 'El Girasol', ha recordado cómo cuando entró en política su hermana le regaló la biografía de Santiago Carrillo, histórico líder del Partido Comunista.

"Mi hermana es una lectora empedernida, llevamos veintitantos años regalándonos por el Día del Libro", ha asegurado en una publicación en redes sociales donde ha confesado que cuando abrió aquel ejemplar encontró una dedicatoria muy significativa: "No puedes criticarle sin conocerle".

En la conversación con Guillermo y Almudena, Núñez también ha relatado su predilección por la lectura, en especial por la novela negra, que le sirve de refugio en los largos viajesen coche que lleva a cabo por todo el territorio de castellanomanchego.

"Leer es maravilloso porque puedes tener tu propia opinión. Leo por divertirme, por entretenerme, por despejarme, porque me gusta", ha confesado.

El líder regional del PP ha asegurado que este gusto por la lectura también la comparte con su hijo, quien "devora no menos de tres libros por semana".

Una afición que, según ha recordado, nació en una visita a Argamasilla de Alba. "Era sábado y nos regalaron una edición juvenil de 'El Quijote'. El domingo, ya se lo había leído", ha apuntado.

Apoyo a los autónomos

Más allá de estas confesiones, Núñez ha felicitado a la pareja por haber emprendido este negocio "con ilusión, esfuerzo y muchísimo sacrificio".

Acompañado por el vicesecretario de Formación del PP-CLM, Álvaro Barambio, y la presidenta del Partido Popular en la ciudad de Cuenca, Beatriz Jiménez, Núñez les ha felicitado por "dar un paso adelante, arriesgar su patrimonio y dedicar su vida a sacar adelante un proyecto empresarial en una tierra donde el Gobierno socialista lleva demasiados años poniendo dificultades a quienes quieren emprender".