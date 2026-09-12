Lidl estudia levantar un centro logístico en Fuensalida (Toledo) para distribuir al sur de Madrid, Talavera y Extremadura

Lidl tiene previsto abrir en diciembre su nuevo establecimiento en Fuensalida (Toledo) y el Ayuntamiento quiere aprovechar la llegada de la cadena para dar un paso más: que la cadena alemana de supermercados levante uno de sus puntos de distribución en el municipio.

Así lo ha explicado el alcalde, José Jaime Alonso, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha confirmado que el Consistorio está planteando a la compañía la posibilidad de implantar en el polígono industrial de Fuensalida un puerto seco o centro logístico.

La propuesta permitiría a Lidl distribuir desde Fuensalida hacia el sur de Madrid, la comarca de Talavera de la Reina y Extremadura, aprovechando la posición estratégica del municipio toledano.

"Lidl se va a instalar en Fuensalida, abrirá sus puertas en el mes de diciembre y dentro de esa expansión que está tomando el grupo, queremos profundizar en esa idea", ha explicado Alonso, que también ha planteado la posibilidad de que pueda instalarse algún tipo de industria vinculada a la compañía.

El alcalde ha señalado que la propuesta del centro logístico se ha trasladado por ahora de manera informal, aunque el Ayuntamiento pretende profundizar en ella a medida que avance la implantación de Lidl.

La llegada de la multinacional se suma a otras inversiones previstas en el municipio, donde también tienen previsto instalarse próximamente tres pequeñas empresas de distribución, una de ellas dedicada a los piensos para animales.

Una circunvalación pendiente

Alonso ha aprovechado la entrevista para reclamar también la construcción de la circunvalación de Fuensalida, una infraestructura que considera clave para el crecimiento industrial del municipio.

El alcalde sostiene que Fuensalida es el único municipio castellanomanchego de más de 10.000 habitantes que todavía no dispone de esta vía y lamenta que, pese a los compromisos adquiridos entre 2017 y 2018, todavía no exista proyecto ni se hayan iniciado las expropiaciones.

Además, reclama mejoras en el transporte público por carretera con Madrid y recuerda que el municipio ya ha adquirido terrenos para un segundo instituto, ante la elevada matrícula del IES Aldebarán, que supera los 1.300 alumnos.