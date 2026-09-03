Fundación Globalcaja y la Real Asociación Virgen de los Llanos presentan el nuevo 'Pañuelico Solidario' de Albacete

La Fundación Globalcaja vuelve a sumar su apoyo a la Real Asociación Virgen de los Llanos para hacer posible una nueva edición del 'Pañuelico Solidario', una iniciativa que alcanza ya su quinta edición y que se ha consolidado como una de las propuestas que unen devoción, tradición y solidaridad en torno a la Feria de Albacete.

La presentación ha contado con la participación del presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina; el presidente de la Real Asociación Virgen de los Llanos, Antonio Fernández-Pacheco; la Camarera Mayor de la Virgen de los Llanos, Encarnación Cañamares, y la responsable de la Obra Social y Cultural, Caridad Navarro Jiménez.

A lo largo de estas cinco ediciones, el 'Pañuelico Solidario' se ha convertido además en una pieza muy apreciada por los albaceteños, ya que cada año presenta un diseño diferente con una imagen de la Virgen de los Llanos.

El pañuelico podrá adquirirse al precio de 6 euros en el Centro de Interpretación de la Virgen de los Llanos, así como durante el Triduo que se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre, a las 20.00 horas, en la Catedral de Albacete. Durante la Feria estará también disponible en la Capilla de la Virgen de los Llanos del Recinto Ferial.

La totalidad de la recaudación obtenida se destinará a la obra social y cultural de la Real Asociación Virgen de los Llanos, que dedica una parte destacada de sus recursos al desarrollo de proyectos vinculados a Albacete y su provincia.

El presidente de la Real Asociación Virgen de los Llanos, Antonio Fernández-Pacheco, ha destacado la excelente acogida que esta iniciativa ha conseguido entre la ciudadanía. "Todos los años el diseño va cambiando y el pañuelico se ha convertido ya en una pieza de coleccionista para los albaceteños. Estamos muy contentos con la aceptación que tiene y, normalmente, antes incluso de terminar la Feria se agotan", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, ha puesto en valor la continuidad de esta colaboración y su vertiente solidaria. "Para la Fundación Globalcaja es una satisfacción acompañar, un año más, a la Real Asociación Virgen de los Llanos en una iniciativa que une algo tan nuestro como la devoción y las tradiciones de Albacete con un fin social. El 'Pañuelico Solidario' demuestra que nuestras señas de identidad también pueden convertirse en una herramienta para ayudar a los demás y generar un impacto positivo en nuestra tierra", ha destacado.

Una colaboración que va más allá

Fernández-Pacheco ha puesto igualmente en valor el respaldo continuado que presta la Fundación Globalcaja a la Real Asociación y a las distintas iniciativas que desarrolla a lo largo del año.

"La Fundación Globalcaja es para la Real Asociación Virgen de los Llanos un aliado imprescindible para poder alcanzar nuestros proyectos y nuestros fines, que pasan por promover la devoción por la Virgen de los Llanos, que representa a todos los albaceteños", ha subrayado su presidente.

Una colaboración que no se limita al 'Pañuelico Solidario', sino que se extiende a diferentes actividades desarrolladas por la Real Asociación durante el año, especialmente en momentos señalados como la Novena o la Feria de Albacete.