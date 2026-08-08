La nueva luz de Fundación Iberdrola que realza tres joyas del patrimonio de Castilla-La Mancha y potencia su atractivo

La Fundación Iberdrola España ha reforzado durante el primer semestre de 2026 su apuesta por la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Castilla-La Mancha con nuevas actuaciones de iluminación ornamental en monumentos de Cuenca, Albacete y Ciudad Real.

Las intervenciones se enmarcan en el programa de iluminaciones puesto en marcha con motivo del 125 aniversario de Iberdrola y buscan contribuir a que el patrimonio histórico y cultural siga siendo uno de los principales motores del turismo y del desarrollo económico de los municipios de la región.

Castilla-La Mancha atraviesa uno de sus mejores momentos como destino de turismo de interior. Durante 2025, la comunidad superó los 3,17 millones de viajeros y rebasó por primera vez los seis millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos reglados, consolidando el creciente interés por sus recursos históricos, naturales y culturales.

Catedral de Albacete. Iberdrola

Una de las actuaciones más recientes de la Fundación ha sido la nueva iluminación exterior de la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Villanueva de la Jara, en Cuenca, desarrollada en colaboración con el Ayuntamiento y la Diócesis de Cuenca.

Tres monumentos iluminados en 2026

El proyecto, que ha contado con una inversión de 150.000 euros, permite realzar la arquitectura gótico-tardía del templo mediante una iluminación cálida y eficiente. La instalación incorpora tecnología LED con el objetivo de reducir tanto el consumo energético como las emisiones de CO₂.

En Ciudad Real, la Fundación Iberdrola España ha llevado a cabo la nueva iluminación ornamental de la Fuente Agria de Puertollano, uno de los espacios más representativos de la ciudad. El sistema LED de alta eficiencia busca poner en valor este Bien de Interés Cultural, además de favorecer su integración urbana y mejorar su sostenibilidad.

A estas dos intervenciones se suma la actuación realizada este año en la Catedral de Albacete, completando así un ejercicio en el que la Fundación ha reforzado su apuesta por la conservación y difusión del patrimonio histórico-artístico de Castilla-La Mancha.

Quince elementos patrimoniales desde 2012

Estas actuaciones forman parte del Programa de Iluminaciones de la Fundación Iberdrola España, una iniciativa que apuesta por conservar edificios y espacios singulares mediante soluciones eficientes y sostenibles.

Desde 2012, la Fundación ha intervenido en 15 elementos patrimoniales de Castilla-La Mancha, muchos de ellos declarados Bien de Interés Cultural. Entre ellos figuran la Sinagoga de Santa María la Blanca de Toledo, la Basílica de Nuestra Señora del Prado y el Puente Romano de Talavera de la Reina, la Catedral y la Plaza Mayor de Sigüenza, los molinos históricos de Campo de Criptana, el Puente del Henares de Guadalajara y el Puente de San Antón de Cuenca.

La Fundación considera que la iluminación de estos espacios permite reforzar su atractivo y ofrecer una nueva experiencia visual a vecinos y visitantes durante todo el año, al tiempo que se incorporan sistemas más eficientes desde el punto de vista energético.

Compromiso social y formativo

La actividad de la Fundación Iberdrola España en Castilla-La Mancha va más allá de la conservación del patrimonio. Dentro de la programación diseñada con motivo del 125 aniversario de la compañía, también desarrolla proyectos destinados a generar oportunidades, favorecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables.

En este ámbito, mantiene colaboraciones con entidades como Cruz Roja, Save the Children —a través de sus programas en Illescas—, FEACEM y las Lanzaderas de Empleo, además de apoyar al Club de Natación Adaptada de Castilla-La Mancha y otras organizaciones del tercer sector.

Estas iniciativas están dirigidas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de colectivos vulnerables, fomentar el deporte inclusivo y apoyar la formación de niños, jóvenes y familias.

Bajo el lema '125 años luz', Iberdrola desarrolla durante 2026 un amplio programa de actividades dirigido a empleados, clientes, accionistas y al conjunto de la sociedad, con el objetivo de poner en valor su trayectoria y trasladar su visión de futuro y su compromiso con los territorios en los que desarrolla su actividad.