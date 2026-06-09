Eurocaja Rural se desmarca de la banca que se "hace la muerta" para no atender a sus clientes: "Queremos ayudar y resolver"

Dos empleados de banca que se hacen los muertos, que desaparecen bajando unas escaleras imaginarias o que se camuflan con el mobiliario para evitar ser vistos cuando entra algún cliente a la oficina.

Sobre esas cómicas situaciones gira la nueva campaña institucional de Eurocaja Rural, presentada este martes en su sede central de Toledo. Una iniciativa que utiliza el humor para poner el foco en una realidad cada vez más habitual para muchos usuarios: la dificultad de encontrar atención personal en la sucursal bancaria.

Frente a esa imagen, la cooperativa de crédito castellanomanchega reivindica su modelo de cercanía con un mensaje rotundo: "Vuelve a sentirte cliente".

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha definido el lema como "toda una declaración de principios" y ha defendido una forma de entender la banca basada en las personas.

"Cada vez es más difícil ir a una oficina de una entidad financiera y sentirse cliente. En Eurocaja Rural es absolutamente lo contrario: se encuentra una persona dispuesta a escucharle, un profesional formado que pretende ayudarle sin filtros, sin trabas y sin algoritmos. Quiere entender, ayudar y resolver", ha asegurado.

Martín López, en la misma línea, ha señalado que la entidad considera que los clientes "merecen cercanía, trato humano y profesionalidad".

Asimismo, ha reivindicado una estrategia de atención al cliente que combina la atención presencial con los canales digitales. "En los últimos años el sector ha apostado por lo digital como sustitutivo, pero en Eurocaja Rural lo hemos hecho como complementario. Apostamos por la omnicanalidad. No obligamos al cliente a que se relacione con Eurocaja por un determinado canal, sino que puede elegir. Eso es lo que nos identifica y nos diferencia", ha afirmado.

Actualmente, la cooperativa de crédito cuenta con 517 oficinas repartidas por numerosas pequeñas localidades y también por barrios de grandes ciudades de 11 comunidades autónomas de España.

Un manifiesto contra la despersonalización

La campaña presentada este martes va más allá de los anuncios audiovisuales. En la fachada de la sede de Eurocaja Rural en Toledo también luce una gran lona con un manifiesto sobre lo que significa sentirse cliente.

Entre sus mensajes figuran frases como "que te llamen por tu nombre, no por tu turno"; "que te atiendan personas, no una app"; "que te escuchen sin prisa y te hablen de tú a tú"; o "que el cajero sea una opción, no una obligación".

También reivindica "estar cuando vienes, no cuando conviene" y "seguir abriendo oficinas para estar más cerca de ti".

Martín López en otro momento de la presentación. Ángela Pulido Díaz

Para Martín López, este modelo responde a la propia esencia de Eurocaja Rural. "Ser cooperativa de crédito nos otorga la gran ventaja de cumplir una misión. Para nosotros la atención personal y abrir oficinas sí es un buen negocio. A lo mejor no para alcanzar la rentabilidad más alta, pero nuestro ADN es dar servicio financiero. No seremos los más rentables, pero nuestros socios y clientes nos piden atención humana", ha explicado.

El director general ha defendido que la cercanía también genera relaciones más duraderas. "Es más barato tener al cliente en un Excel, pero sale muy caro en confianza", ha afirmado. Según ha detallado, la permanencia media de los clientes de Eurocaja Rural alcanza los 17 años, frente a los seis o siete años que registra de media el sector.

"Nuestra estrategia es establecer una relación de confianza y a largo plazo con los clientes. Se pierden más clientes por desafección, por pasar de ellos, que por un mal servicio. Aquí, en Eurocaja Rural, el mensaje es que pueden venir a sentirse clientes", ha añadido.

Una campaña "valiente"

Martín López ha definido la iniciativa como una campaña "valiente" y, aunque ha reconocido que puede despertar recelos en parte del sector financiero, ha explicado: "El humor es la mejor manera de que la gente se reconozca sin sentirse señalada. De algo así solo te puedes reír si haces justo lo contrario. Nosotros podemos bromear con la mala atención porque la nuestra es de calidad".

La presentadora Gloria Santoro. Ángela Pulido Díaz

Durante la presentación, conducida por Gloria Santoro (CMM), la presentadora de la televisión autonómica castellanomanchega ha destacado que la campaña de Eurocaja Rural pone "en valor a las personas" en un momento en el que la sociedad vive cada vez más acelerada. "Ahora que vamos tan acelerados, las personas buscan el trato cercano", ha afirmado.

Santoro ha defendido la necesidad de ofrecer "un trato digno y humano", una idea que resume el espíritu de una campaña que concluye con un mensaje tan sencillo como directo: "Vente a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina".