Globalcaja lanza una Cuenta Ahorro para ayudar a los jóvenes de Castilla-La Mancha a comprar su primera vivienda

Globalcaja lanza la Cuenta Ahorro Vivienda Castilla-La Mancha, un nuevo producto con el que la entidad refuerza su compromiso con los jóvenes de la región, acompañándolos en uno de los proyectos más importantes de su vida, el acceso a su primera vivienda.

Con esta cuenta, Globalcaja ofrece a las personas jóvenes una herramienta sencilla y específica para planificar su ahorro con un objetivo claro, la compra o construcción de su primera vivienda habitual en Castilla-La Mancha. Se trata de una cuenta destinada exclusivamente a este fin, sin comisiones, que remunera el ahorro y que, además, puede dar derecho a una deducción autonómica en el IRPF.

La Cuenta Ahorro Vivienda Castilla-La Mancha está dirigida a personas menores de 36 años e incluye las aportaciones realizadas durante el año en que se cumple dicha edad.

El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los jóvenes, dadas las dificultades del momento. Por eso, desde Globalcaja quieren estar a su lado, ofreciéndoles soluciones útiles, cercanas y adaptadas a sus necesidades. La Cuenta Ahorro Vivienda Castilla-La Mancha es una forma de acompañar a los jóvenes desde el primer paso, ayudándoles a planificar su ahorro y a aprovechar las posibilidades fiscales.

Actualmente, la ventaja fiscal puede alcanzar hasta el 15 % de deducción sobre lo aportado en el año, con un máximo de 750 euros al año y un máximo total de 3.000 euros, tal y como contempla la normativa autonómica.

Para poder aplicar la deducción, el ahorro deberá destinarse a la adquisición o construcción de la primera vivienda habitual, situada en Castilla-La Mancha, en un plazo máximo de seis años desde la apertura de la cuenta. Además, cada contribuyente solo puede tener una cuenta de este tipo, que deberá estar separada de otros productos y correctamente identificada en la declaración del IRPF.

La aplicación de la deducción depende de la situación personal y fiscal de cada contribuyente. Por ello, desde Globalcaja se invita a las personas interesadas a informarse en cualquiera de sus oficinas sobre el funcionamiento de la Cuenta Ahorro Vivienda Castilla-La Mancha, sus condiciones y los aspectos que deben tener en cuenta antes de contratarla.

Con este lanzamiento, Globalcaja da un paso más en su vocación de banca cercana, comprometida con las personas y con el territorio, ofreciendo soluciones financieras que contribuyen al desarrollo de proyectos vitales y al arraigo de los jóvenes en Castilla-La Mancha.

Esta Cuenta Ahorro se suma a medidas como la adhesión por parte de Globalcaja al acuerdo con el Gobierno de Castilla-La Mancha, en virtud del cual la administración autonómica avalará hasta el 20 % del valor de la vivienda, facilitando así a los jóvenes menores de 36 años el acceso a préstamos hipotecarios de hasta el 100 % para la compra de su vivienda.