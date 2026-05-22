Nexo Illescas Conecta Empresas se consolida en La Sagra con más de 130 empresas y 660 reuniones interempresariales

La tercera edición de Nexo Illescas Conecta Empresas se ha cerrado con una alta participación empresarial con un balance muy positivo tras reunir a más de 130 empresas, 280 empresarios, más de 35 expositores y generar 660 reuniones interempresariales orientadas a impulsar la colaboración, el negocio y las oportunidades entre grandes compañías, pymes, autónomos y comercios de La Sagra y la provincia de Toledo.

El encuentro permitió cumplir los objetivos previstos para esta edición, centrados en favorecer la conexión directa entre grandes empresas tractoras, pymes, autónomos, comercios y proveedores locales y comarcales.

Durante la jornada se generaron oportunidades de negocio, contactos comerciales y acuerdos entre grandes compañías y pequeñas y medianas empresas, así como colaboraciones y operaciones entre las propias pymes participantes.

Más allá de los contactos desarrollados durante el evento, la organización destaca que esta tercera edición ha servido para crear lazos de colaboración con proyección a corto y medio plazo. Uno de los objetivos principales es que los proveedores locales y comarcales puedan trabajar de forma conjunta con grandes empresas implantadas en el territorio, además de reforzar las relaciones comerciales entre compañías de la propia comarca.

Esta edición ha supuesto un nuevo paso para el proyecto, que ha duplicado el número de participantes respecto al año anterior. Este crecimiento refleja la buena acogida que el encuentro está teniendo dentro del tejido productivo de La Sagra y de la provincia de Toledo.

El evento contó con la presencia de 20 empresas tractoras, entre ellas compañías como Amazon, Airbus, DHL, Arvato y CBL, además de pymes, autónomos, comercios, entidades colaboradoras y representantes institucionales. También participaron más de 30 patrocinadores, cuya colaboración hizo posible el desarrollo de una jornada orientada a la generación de negocio y a la cooperación entre empresas del entorno.

"Evento de empresarios para empresarios"

El presidente de la Asociación Nexo Illescas, Javier Jiménez, valoró el resultado de la jornada y destacó el carácter empresarial del encuentro. "El evento ha sido justo lo que estábamos buscando: un encuentro empresarial hecho por empresarios y para empresarios, en la búsqueda de una colaboración conjunta beneficiosa para todos, donde todos hablamos el mismo idioma y vivimos la realidad del empresario y las necesidades de grandes y pequeñas empresas".

El presidente de la asociación trasladó también su agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores de esta edición, con una mención especial a Comatra, Adler Motor, el Ayuntamiento de Illescas, las mancomunidades de La Sagra Alta y La Sagra Baja, así como al resto de patrocinadores que han formado parte del evento. Asimismo, agradeció a la Finca-Restaurante Vara las facilidades ofrecidas para la organización y desarrollo de la jornada.

El acto fue inaugurado por el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, quien resaltó la importancia de reunir a más de 130 empresas en torno a un mismo objetivo de generación de negocio para Illescas y la comarca.

Durante su intervención, felicitó a la organización y a los participantes por la acogida del encuentro y animó a seguir trabajando para que próximas ediciones puedan contar con una participación aún mayor.

Por su parte, Javier Úbeda, como representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, puso en valor el interés que este tipo de encuentros tienen para la región, especialmente en un territorio como La Sagra. También señaló la relevancia de la colaboración público-privada para generar oportunidades de negocio, empleo y crecimiento económico en la provincia de Toledo y en el conjunto de Castilla-La Mancha.

La jornada contó igualmente con la participación de los presidentes de la Mancomunidad de La Sagra Alta y de la Mancomunidad de La Sagra Baja, Julián Torrejón y Luis Miguel Martín, respectivamente, que acompañaron a empresas, entidades y representantes institucionales durante el desarrollo del evento.

A lo largo del día, numerosos asistentes trasladaron a la Asociación Nexo Illescas su valoración positiva del formato, destacando la utilidad del encuentro para conectar empresas del entorno cercano, establecer nuevas relaciones comerciales y abrir vías de colaboración entre compañías de diferentes tamaños y sectores.

El evento concluyó con un aperitivo organizado por la asociación y una comida interempresarial en la que participaron más de 70 asistentes. Empresas, entidades y representantes presentes coincidieron en la conveniencia de dar continuidad a esta iniciativa en futuras ediciones, con el objetivo de seguir incorporando empresarios, instituciones y agentes económicos del territorio.

Con esta tercera edición, Nexo Illescas Conecta Empresas refuerza su papel como punto de encuentro empresarial en La Sagra, con una propuesta basada en la conexión directa, la colaboración entre compañías y la generación de oportunidades dentro del tejido económico local y comarcal.