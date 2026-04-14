Castilla-La Mancha lidera la confianza empresarial en España pese a la caída por el conflicto de Oriente Medio

Fotografía de archivo de una mujer que trabaja en una fábrica. Efe

La confianza empresarial ha descendido un 3,1 % en el segundo trimestre de 2026 tanto en Castilla-La Mancha como en el conjunto de España, en un contexto internacional marcado por la tensión en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos.

Aun así, Castilla-La Mancha continúa liderando el indicador a nivel nacional con 143,7 puntos, por encima de la media de 133,9 puntos registrada en el conjunto del país.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ha registrado un descenso ligeramente superior al 2,3 % de caída observado en el conjunto nacional.

En este contexto internacional difícil, quiero destacar el ejemplo que da Castilla-La Mancha de liderazgo de la confianza empresarial.



Este índice no es solo una percepción, es sinónimo de crecimiento, de empleo y de futuro. pic.twitter.com/xJ8muf6mZb — Emiliano García-Page (@garciapage) April 14, 2026

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha destacado en redes sociales que, pese al contexto internacional "difícil", estos datos reflejan que la región mantiene el liderazgo en confianza empresarial, un indicador que ha definido como "sinónimo de crecimiento, empleo y futuro".

Trimestre favorable

Según el índice, el 21 % de los establecimientos empresariales prevé un trimestre favorable, frente a un 16,2 % que se muestra pesimista sobre la evolución de su actividad.

En materia de empleo, el 12,3 % de los empresarios espera aumentar sus plantillas, mientras que el 8,7 % prevé recortes. En cuanto a los precios, el 28,7 % de los encuestados anticipa subidas, frente a un 3,8 % que espera descensos.

Por sectores, la confianza cae en todos los ámbitos analizados, con el mayor descenso en transporte y hostelería (-3,7 %) y el menor en comercio (-1,6 %).

A nivel autonómico, los mayores retrocesos se registran en Canarias (-4,6 %), Cantabria (-3,9 %) y Andalucía (-3,5 %), mientras que solo Baleares (+1 %) y Navarra (+0,2 %) muestran incrementos.