Transparencia y humanización de los proyectos de renovables, receta para evitar su rechazo

Humanizar y dar a conocer los beneficios que aportan los proyectos de energías renovables en los municipios en los que se instalan para evitar el rechazo de la ciudadanía. Este es uno de los retos a los que se enfrentan los promotores de las nuevas infraestructuras energéticas y las administraciones.

“En la actualidad es más importante el cómo se hace que el qué se hace”, reconocía Gerónimo de Angulo, director de Desarrollo Renovable de Cepsa, que defendió un ejercicio activo de pedagogía basado en una información completa sobre los proyectos que se pretenden instalar.

“Es importante que los ciudadanos que vayan a convivir durante los próximos 30 años con una nueva tecnología la conozcan”, insistió De Angulo que puso en valor el programa ‘Sumamos Energías’, que Cepsa ya desarrolla en municipios ciudadrealeños de Campo de Criptana y Arenales de San Gregorio, donde cuenta con proyectos de renovables. La iniciativa, además de la divulgación de las renovables en los colegios, también ofrece capacitación al tejido empresarial, programas de educación ambiental y becas para que los estudiantes conozcan qué carreras técnicas tienen más salidas vinculadas a las renovables.

Más agilidad en la tramitación

La información a la ciudadanía es sólo uno de los factores en los que hay que profundizar para evitar el rechazo social a determinados proyectos de renovables. También hay que trabajar en la reducción de los tiempos de tramitación administrativa. Así lo considera el presidente de la Federación de Municipios y Provincias en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio.

El también alcalde de Talavera aseguraba que en su municipio hay un proyecto de planta fotovoltaica que lleva años esperando autorización. Por este motivo, pidió mayor diligencia y rapidez en la tramitación de este tipo de proyectos tanto a la Junta de Comunidades como al Gobierno central. “No es posible que el Ministerio no haya presentado un nuevo mapa de líneas de evacuación”, aseguró.

Gregorio también explicó que el Ayuntamiento de Talavera está realizando un mapa de cubiertas de edificios municipales para facilitar la creación de comunidades energéticas en la ciudad y trabaja para instalar sistemas de geotermia en las instalaciones deportivas municipales. “En un año hemos reducido la factura energética un 40%”, concluyó el alcalde talaverano.



Nuevo mix energético

Por su parte, el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, que presumió de que su municipio es “pionero en la instalación de energías renovables ya que desde hace 500 años contamos con molinos de vientos”, señaló que las administraciones locales deben trabajar por la implantación de un nuevo ‘mix energético’ que permita generar riqueza y empleo.

Este municipio ciudadrealeño, en el que se están desarrollando de una planta de biometano y una fotovoltaica, concede bonificaciones del 50% del IBI durante tres años a aquellos que instalen paneles solares en sus tejados.

Nuevas ayudas de la Diputación

Por último, la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, que también reclamó mayor agilidad en la tramitación de los proyectos de renovables, anunció que la Diputación incorporará en sus presupuestos de 2025 una nueva línea de subvenciones a los municipios, vinculada a la eficiencia energética.

La también alcaldesa de La Puebla de Montalbán defendió el papel de intermediación y de asesoramiento de la institución provincial a los pequeños municipios que no tienen acceso a los fondos europeos ya que no tienen capacidad de desarrollar proyectos y no cuentan con población suficiente para poder solicitarlos.

En este sentido, De Frutos señaló que la Diputación trabaja en el desarrollo de proyectos comarcales que generen sinergias y puedan tener acceso a los fondos Feder.

El foro "La transición energética, oportunidad para el medio rural" ha sido organizado por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM en colaboración con Cepsa y se ha celebrado en el toledano Salón Rico del Corral de Don Diego con el Ayuntamiento de Toledo y el Consorcio de Toledo como patrocinadores.

Durante la cita se han analizado desde distintas ópticas, contando con representantes institucionales, empresariales y expertos del sector, el papel de las energías limpias para el crecimiento del mundo rural y se han identificado buenas prácticas para favorecer el despliegue de los proyectos en los entornos locales.