El absentismo cuesta a Castilla-La Mancha 2.000 millones al año: "El fraude en las bajas hay que equipararlo al de Hacienda"

La ausencia de los trabajadores de su puesto de trabajo —por causas fundadas o injustificadas— ha generado un coste de 2.020 millones de euros a la economía de Castilla-La Mancha en 2025, según los datos publicados en el XV Informe Adecco sobre Absentismo Laboral.

El estudio ha elevado la tasa de absentismo en la región hasta el 7,3 %, tres décimas más que en 2024. No obstante, la proporción de empleados que no acuden a su desempeño en la comunidad autónoma es inferior a la media nacional (7,6 %).

Adecco estima que el impacto de la pérdida de horas laborales ha provocado la pérdida de más de 59.000 millones en el conjunto de España. La investigación confirma "un escenario de absentismo en niveles históricamente elevados".

El País Vasco (9,4 %) y buena parte de la cornisa cantábrica concentran los registros más elevados, mientras Baleares (6,3 %) y la Comunidad de Madrid (5,9 %) disfrutan de los valores más bajos de este indicador.

Aunque el informe elaborado por la empresa de gestión de recursos humanos no desagrega las causas que explican la falta de los trabajadores de su puesto por regiones, sí que apunta al efecto coadyuvante de la salud mental, un tipo de dolencia que "se ha convertido en uno de los grandes motores del absentismo en Europa, y España no queda al margen".

En la misma línea, el ensayo de Adecco apunta cómo el mercado laboral español "combina tres características que (...) correlacionan con tasas de absentismo elevadas: alta protección del empleo para los trabajadores indefinidos, cobertura universal de la IT —incapacidad temporal— con sustitución del 60-75 % del salario, y un peso significativo del sector público, donde las tasas de absentismo son sistemáticamente superiores a las del sector privado".

Un fenómeno cíclico

Los empresarios de Toledo aseguran que los diferentes datos publicados sobre bajas laborales confirman "un exceso" de absentismo. Además, relacionan el aumento de partes con el sentido del ciclo. "Cuando la economía aparentemente va bien, el absentismo se infla de una manera brutal; cuando va mal, baja", comenta Manuel Madruga, secretario general de Fedeto.

Al respecto, se retrotrae a los peores años de la gran recesión, un tiempo "perverso" para la actividad económica que alumbró una situación "trágica para todos". En aquel periodo que abarcó los primeros años de la década de 2010, había "gente que, estando mala, no iba al médico y no cogía la baja porque tenía miedo: eso no se puede aceptar de ninguna de las maneras".

Sin embargo, el porcentaje de trabajadores que ahora se ausentan de sus empresas los lunes escala —según los datos que les han trasladado sus asociados en la provincia— hasta el 24 %. "Las empresas estamos muy molestas con este tema porque nos cuesta muchísimo dinero", subraya.

Este malestar, según la patronal, también se reproduce entre los trabajadores que "están viendo a gente que cada dos por tres se está yendo a su casa sabiendo que no le pasa absolutamente nada".

Madruga insiste en que los empresarios no consideran "que ni tan siquiera la mayor parte de los procesos de IT sean fraudulentos". Sin embargo, remarcan que hay trampas y que se deben perseguir.

"Estamos señalando a los jetas", detalla el representante de Fedeto. "Cada euro que gastamos en un jeta es un euro que no estamos trasladando a sanidad, educación o pensiones".

El sistema que debe garantizar el correcto funcionamiento de las bajas médicas "hace aguas". Los médicos desarrollan su labor en "consultas sobresaturadas" y con "unas listas de espera que son muy grandes". La coyuntura aflora unas "grietas" que favorecen al infractor.

El abordaje de la enfermedad en este tipo de individuo genera un gasto de dinero "en ese médico, en personal administrativo, en inspectores", enumera Madruga. "Lo único que nos está implicando es un coste, y esto deberíamos equipararlo al que defrauda a Hacienda o a la Seguridad Social".

Del diagnóstico al remedio

La patronal propone investigar de forma aleatoria "un determinado número de bajas en un determinado periodo de tiempo". Madruga plantea la evaluación de varios miles de casos al mismo tiempo. "Pongamos 30.000 en seis meses y pongamos a la Inspección Sanitaria a trabajar", plantea.

Sin embargo, desde Fedeto afean que la Inspección Sanitaria "no está haciendo absolutamente nada" al respecto, que al menos nos conste a nosotros. "En las encuestas que hemos mandado [a sus empresas asociadas], nos responden: «Yo llamo a la Inspección Sanitaria y a mí me dicen que este no es problema suyo, que vaya a la Inspección de Trabajo, que no están para ese tema»".

Los empresarios piden para este cuerpo mayores medios, "no solamente técnicos, sino también humanos": reconocen que los efectivos de Inspección Sanitaria son "muy pequeños" y que su capacidad resulta un límite.

La detección de los "malos" que se "aprovechan del sistema" constituye un motivo de preocupación en Castilla-La Mancha, un territorio donde las cinco patronales provinciales y la regional (Cecam) trabajan en el desarrollo de nuevas medidas que impidan un escenario frente al que las empresas se encuentran "inermes".

Señalado como el principal problema de los empresarios, el absentismo se conjuga paradójicamente con la falta de mano de obra. La falta de reemplazo en muchas posiciones supone una suerte de seguro para los trabajadores menos presentes.

Frente a la cancelación

El debate sobre esta realidad laboral crece mientras las posiciones se enconan. "En cuanto levantas la voz, y si cometes un pequeño error, enseguida tratan de cancelarte, de desacreditarte", lamenta Madruga, una alusión velada a unas declaraciones formuladas hace algunas semanas por Ángel Nicolás, líder de la patronal regional.

Desde Fedeto exigen "que no se nos diga, como quieren hacer los sindicatos por salir por la tangente y no centrarse en el problema, que todo esto es debido a que tenemos aquí [en Castilla-La Mancha] una situación laboral tremendamente mala, porque es incierto".