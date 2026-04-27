Una empresa de mazapanes y turrones busca 200 operarios para su fábrica de Sonseca (Toledo): pagan casi 10 €/hora

La empresa de recursos humanos Randstad ha lanzado una oferta de empleo para incorporar a 200 operarios y operarias de producción en una compañía del sector alimentario ubicada en Sonseca (Toledo), a solo 20 minutos en coche de la capital.

Entre las funciones del puesto se encuentran el trabajo en línea de producción, así como tareas de encajado, paletizado y estuchado de productos como turrones, chocolates, mazapanes o barritas. También se realizarán operaciones manuales básicas dentro del proceso productivo.

Los contratos ofrecidos son mensuales renovables, con jornada completa en modalidad presencial y un salario aproximado de 9,66 euros por hora.

Requisitos

La compañía exige al menos un año de experiencia laboral, buena actitud y disponibilidad horaria. No se requiere formación específica, aunque se valorará experiencia previa como operario de producción o mozo de almacén.

El trabajo se desarrollará en turnos rotativos de mañana y tarde, en función de las necesidades de producción.

Además, es imprescindible disponer de vehículo propio para acceder al centro de trabajo o residir en Sonseca, donde existe la posibilidad de acudir andando.

Según ha informado Randstad, las personas seleccionadas podrán incorporarse a una empresa con buen ambiente laboral y con posibilidades de continuidad, además de contar con contratación con todas las garantías legales y acceso digital a su documentación laboral.