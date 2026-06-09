Asaja denuncia a Agroseguro ante la Fiscalía de Cuenca por recortar las indemnizaciones de los daños de la plaga de conejos

Asaja Castilla-La Mancha ha cumplido el compromiso adquirido con los agricultores de la región y ha presentado acciones judiciales para que se investiguen las prácticas que Agroseguro aplica en la valoración de los daños causados por conejos y especies de caza mayor en las explotaciones agrarias.

En concreto, la organización agraria considera que la interpretación que Agroseguro realiza de determinados siniestros provoca una reducción injustificada de las indemnizaciones que perciben los agricultores asegurados, pese a haber contratado expresamente coberturas para hacer frente a este tipo de daños.

Por ello, Asaja ha comunicado este martes —con la correspondiente documentación— estos hechos a la Fiscalía Provincial de Cuenca para que pueda determinar si las actuaciones denunciadas pudieran ser constitutivas de ilícitos penales o de cualquier otra responsabilidad jurídica.

En este sentido, el presidente regional de Asaja, José María Fresneda, ha señalado que "este es el primer paso para corregir una situación que vulnera los derechos de los agricultores y los deja en una posición de clara indefensión".

Según Fresneda, "hemos agotado vías de diálogo y actuado con responsabilidad, transparencia y lealtad institucional, pero cuando los derechos de los agricultores se ven perjudicados estamos obligados a actuar".

Durante los últimos meses, la organización agraria ha mantenido diversas reuniones oficiales con responsables de Agroseguro, además de otros contactos y encuentros técnicos, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que evitara la vía judicial.

Sin embargo, pese a la documentación aportada y a las propuestas planteadas, "no se han producido avances que permitan corregir una situación que afecta directamente a la rentabilidad" de centenares de explotaciones agrarias de la región.

Desde Asaja se abren a "emprender nuevas acciones legales si esta situación persiste".

Un criterio de valoración perjudicial

Cuando un agricultor comunica daños ocasionados por conejos u otras especies de fauna silvestre, Agroseguro "está aplicando, en numerosos casos, el criterio de indemnización por no nascencia en lugar de reconocer el siniestro como daño por fauna".

Desde el punto de vista técnico, existe nascencia cuando puede acreditarse sobre el terreno la implantación efectiva de la planta y la existencia de su sistema radicular. Sin embargo, "Agroseguro está realizando una interpretación improcedente de esta figura al aplicarla a daños provocados por fauna salvaje cuando el cultivo ya había germinado y comenzado su desarrollo", aseguran desde Asaja.

Para la organización agraria, "la diferencia es sustancial". Fresneda ha insistido en que mientras que "los daños por fauna se valoran sobre la parcela afectada, la consideración de no nascencia implica que el cálculo se realice sobre el conjunto de la explotación".

Esta circunstancia reduce "considerablemente" las indemnizaciones e incluso puede provocar que algunos agricultores "no perciban compensación alguna al no alcanzarse los porcentajes mínimos establecidos en la póliza", ha explicado el presidente regional.

Según la organización agraria, resulta especialmente llamativo que se estén calificando como no nascencia siniestros declarados en los meses de marzo y abril, "cuando los cultivos deberían encontrarse plenamente implantados".

Los conejos devoran "la planta nada más emerger"

La realidad observada por los agricultores es que los conejos consumen las plantas en sus primeras fases de desarrollo, un hecho que impide su crecimiento y genera un daño cuya causa es "claramente atribuible" a la fauna silvestre.

"Si el conejo se come la planta nada más emerger, no estamos ante un problema de germinación, sino ante un daño provocado por fauna". Fresneda ha afeado que "cambiar el origen del siniestro supone alterar el sentido de la cobertura contratada y perjudicar económicamente al agricultor".

Desde Asaja Castilla-La Mancha consideran que la cobertura específica por daños de conejo que contratan los agricultores, y por la que abonan una prima adicional, "pierde eficacia práctica cuando posteriormente los daños son reclasificados bajo otro concepto indemnizatorio", una categoría que reduce o incluso anula la compensación que se debería percibir.