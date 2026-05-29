Asaja Castilla-La Mancha rechaza la nueva normativa de incendios: "Es una agresión al sector del cereal"

Asaja Castilla-La Mancha ha acusado a la Viceconsejería de Medio Ambiente de perjudicar al sector del cereal en la región con la publicación de la Orden 76/2026 por la que se regulan las medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal.

Según la organización agraria, se trata de "una nueva agresión al sector para imponer restricciones y limitaciones a la actividad de la cosecha". "Esto incrementará los costes por hectárea, dificultará el trabajo en el campo y reducirá la rentabilidad de los agricultores", ha asegurado el presidente de Asaja en la región, José María Fresneda.

Fresneda ha destacado que "los incendios son un problema social muy importante, pero el sector agrario está muy lejos de ser el responsable".

"Los agricultores son colaboradores, no enemigos. Hay que dejar de criminalizar a los agricultores por sus accidentes y poner el foco en las causas que provocan la gran mayoría de los incendios forestales", ha explicado.

Asimismo, ha criticado a quienes en este momento de especial complejidad geopolítica y de gran relevancia para la soberanía alimentaria, están enfrentando al sistema productivo con planteamientos que considera radicales.

Normativa "desproporcionada"

Por su parte, el vicepresidente de la organización agraria, Juan José Laso, ha calificado la normativa como "desproporcionada e injusta para el sector agrario". Y ha exigido la modificación de la norma en tres aspectos clave.

La organización reclama la exclusión de las cosechadoras del ámbito de aplicación de la orden, la ampliación de la superficie forestal de referencia de 5 a 100 hectáreas con vegetación continua -como ocurre en otras comunidades autónomas como Aragón- y la supresión de la figura de la declaración responsable.