Asaja saldrá a la calle en Toledo contra la "hipocresía" de la Unión Europea en su acuerdo con Mercosur

La presidenta de Asaja en la provincia de Toledo, Blanca Corroto, ha denunciado la "hipocresía" con la que ha actuado la Unión Europea en el tratado de comercio que acaba de cerrar con Mercosur y por el que este sindicato agrario y ganadero ha convocado movilizaciones, entre ellas una concentración regional el 17 de diciembre en la capital de Castilla-La Mancha.

En una rueda de prensa para dar a conocer la postura de Asaja sobre el acuerdo comercial, Corroto ha lamentado que la firma con Mercosur supone "un atentado contra el campo español y un claro ejemplo de competencia desleal" para un sector que viene atravesando "una crisis de rentabilidad" en cultivos como el cereal o la uva tinta.

El acuerdo con Mercosur, que ha contado con el respaldo del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representa para Corroto "un claro ejemplo de la hipocresía tanto de Bruselas como del Gobierno de España" al imponer a los productores europeos unas exigencias medioambientales, de calidad, sanidad y bienestar animal al mismo tiempo que "negocian tratados comerciales con terceros países que prevén la importación de productos agrícolas y ganaderos que no cumplen esos estándares de calidad y seguridad alimentaria".

En el caso concreto de los integrantes de este mercado americano, ha recordado que "no aseguran dejar de utilizar sustancias prohibidas en Europa" como ya advirtió el Gobierno de Brasil al reconocer que "no podía garantizar que la carne que exporta a la UE no esté producida con hormonas de crecimiento, prohibidas en Europa".

En este sentido, ha recordado que el sector cárnico, especialmente los criadores de vacuno, porcino y avícola, puede ser de los más perjudicados, lo que supondría un "duro golpe" para una provincia como Toledo, donde la cabaña ganadera es muy importante.

Blanca Corroto ha querido puntualizar que desde Asaja "no nos oponemos al comercio", sino que su demanda se centra en la firma de "acuerdos equilibrados y sostenibles que protejan el medioambiente y no penalicen a los agricultores europeos, ya que como ha subrayado, "este acuerdo no cumple estos requisitos y no cumple con las exigencias del Pacto Verde europeo".

Demandas de Asaja

Entre las demandas que el sindicato agrario plantea en este tratado se encuentran la inclusión de "cláusulas espejo" que "garanticen condiciones de competencia equitativas y prevenir el impacto negativo en los sectores sensibles", la imposición de "aranceles disuasorios", el incremento de los precios de intervención para proteger el mercado interno o controles rigurosos de las importaciones con una supervisión de la trazabilidad y de la calidad, además de un etiquetado transparente.

Por último, aunque la concentración del día 17 de diciembre en Toledo y otra anterior en Madrid el día 16 junto a COAG estén centradas en el rechazo al acuerdo con Mercosur, Blanca Corroto ha recordado que Asaja mantiene su tabla reivindicativa con muchos otros asuntos entre los que ha destacado la simplificación burocrática, un criterio científico en torno al agua así como un plan nacional, el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, la creación de un observatorio de costes, una estrategia nacional de la producción agraria o la reforma del sistema de seguros agrarios.