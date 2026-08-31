Cecam muestra su apoyo ante la "situación crítica" que vive Ceuta: Nicolás viajará a la ciudad el 9 de septiembre
La patronal castellanomanchega ha mostrado su respaldo a las concentraciones convocadas el día 2 en defensa de la integridad territorial.
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La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha mostrado este lunes su "respaldo y solidaridad" a la población de Ceuta y su presidente, Ángel Nicolás, viajará a la ciudad autónoma el próximo 9 de septiembre.
A través de una nota de prensa, la patronal ha trasladado su apoyo a la población y a las empresas, autónomos, trabajadores y el conjunto del tejido económico y social ceutí ante la "situación crítica" que atraviesa la ciudad.
Además, ha confirmado que Nicolás se desplazará hasta Ceuta el próximo 9 de septiembre para participar de forma presencial en la reunión del Comité Ejecutivo de CEOE "como expresión de respaldo" del empresariado a los ciudadanos ceutíes.
"La defensa de la integridad territorial y de los derechos de los ciudadanos es clave y ha de ser garantizada por el Estado. Nos reafirmamos en la importancia de la protección del Estado de derecho, de la Constitución y de los principios que hacen posible una sociedad libre, abierta y próspera", ha afirmado.
Asimismo, la patronal se ha sumado al llamamiento de la patronal nacional para apoyar las concentraciones que se celebrarán en toda España el próximo 2 de septiembre coincidiendo con el día de la ciudad autónoma.
Apoyo a los cuerpos de seguridad
Por último, ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Un mensaje que ha extendido a las Fuerzas Armadas y a los servicios de emergencia por su labor y compromiso para proteger a la ciudadanía y contribuir a recuperar la normalidad en Ceuta "pese a las graves dificultades en las que se están viendo obligados a desarrollar su labor".